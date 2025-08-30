Preso homem que agredia a mulher em São João del Rey

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 43 anos, suspeito de agredir fisicamente a companheira, foi preso pela Polícia Civil, em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, nessa quinta-feira (29/8).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, de 39 anos, registrou duas ocorrências, relatando ter sofrido agressões físicas em diferentes ocasiões, inclusive durante a gestação de um filho do casal.

Segundo a delegada Bruna Carla Alves, os elementos reunidos possibilitaram a instauração do inquérito policial e a representação pela prisão preventiva do investigado.

O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sendo o suspeito encaminhado ao sistema prisional.