VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Preso homem que agredia a mulher em São João del Rey

A vítima contou que em uma das agressões, ela estava grávida de um dos filhos do casal

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter de Polícia e Esportes.
30/08/2025 09:49

Homem foi indiciado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em São João del Rey
Homem foi indiciado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em São João del Rey crédito: PCMG

Um homem de 43 anos, suspeito de agredir fisicamente a companheira, foi preso pela Polícia Civil, em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, nessa quinta-feira (29/8).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, de 39 anos, registrou duas ocorrências, relatando ter sofrido agressões físicas em diferentes ocasiões, inclusive durante a gestação de um filho do casal.

 

Segundo a delegada Bruna Carla Alves, os elementos reunidos possibilitaram a instauração do inquérito policial e a representação pela prisão preventiva do investigado.

O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sendo o suspeito encaminhado ao sistema prisional.

