Preso homem que agredia a mulher em São João del Rey
A vítima contou que em uma das agressões, ela estava grávida de um dos filhos do casal
compartilheSiga no
Um homem de 43 anos, suspeito de agredir fisicamente a companheira, foi preso pela Polícia Civil, em São João del-Rei (MG), no Campo das Vertentes, nessa quinta-feira (29/8).
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, de 39 anos, registrou duas ocorrências, relatando ter sofrido agressões físicas em diferentes ocasiões, inclusive durante a gestação de um filho do casal.
Leia Mais
Segundo a delegada Bruna Carla Alves, os elementos reunidos possibilitaram a instauração do inquérito policial e a representação pela prisão preventiva do investigado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), sendo o suspeito encaminhado ao sistema prisional.