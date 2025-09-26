Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Bois e vacas furtados são resgatados no interior mineiro

Segundo a Polícia Militar, três bezerros foram encontrados sedados e amarrados dentro de um veículo. Dois homens foram presos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 15:13 - atualizado em 26/09/2025 15:16

compartilhe

Siga no
x
Polícia Militar de Meio Ambiente recupera bovinos furtados; suspeitos são presos
Polícia Militar de Meio Ambiente recupera bovinos furtados; suspeitos são presos crédito: PMMG/Divulgação

Bois e vacas foram recuperados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nessa quinta-feira (25/9), em Ubera, na zona rural de Ubá, na Zona da Mata mineira. Segundo a corporação, cinco animais foram furtados na cidade de Piraúba, na mesma região.

As buscas foram feitas após as equipes rural e do meio ambiente receberem a informação de que dois suspeitos estariam transportando animais de forma suspeita. A dupla, segundo os policiais, é conhecida pela prática de furto de gado.

Durante as diligências, os militares conseguiram abordar dois homens em Ubera. Eles carregavam três bezerros sedados e amarrados dentro de um Fiat Uno.

Leia Mais

Na parte de trás do veículo, em uma carreta acoplada, foram encontrados outros dois animais.

As investigações deram conta de que os três dos animais possuíam registro e foram reconhecidos pela vítima, de Piraúba. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos foram presos pelo crime de receptação e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran.

Tópicos relacionados:

animais minas-gerais policia zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay