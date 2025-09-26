Bois e vacas furtados são resgatados no interior mineiro

Bois e vacas foram recuperados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nessa quinta-feira (25/9), em Ubera, na zona rural de Ubá, na Zona da Mata mineira. Segundo a corporação, cinco animais foram furtados na cidade de Piraúba, na mesma região.

As buscas foram feitas após as equipes rural e do meio ambiente receberem a informação de que dois suspeitos estariam transportando animais de forma suspeita. A dupla, segundo os policiais, é conhecida pela prática de furto de gado.

Durante as diligências, os militares conseguiram abordar dois homens em Ubera. Eles carregavam três bezerros sedados e amarrados dentro de um Fiat Uno.

Na parte de trás do veículo, em uma carreta acoplada, foram encontrados outros dois animais.

As investigações deram conta de que os três dos animais possuíam registro e foram reconhecidos pela vítima, de Piraúba.

Os suspeitos foram presos pelo crime de receptação e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. O veículo foi removido para o pátio credenciado ao Detran.