Bois derrubam muro e caem em piscina de fazenda em Minas; veja fotos

Bois 'invadiram' a área privativa de uma fazenda em Sete Lagoas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Corpo de Bombeiros realiza resgate de animal em piscina (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Como os animais não conseguiram sair, os militares foram ao local e realizaram o resgate com um sistema de cordas, polias e outros equipamentos adequados que reduzem a força empregada para tracionar os animais para fora.





Militares usaram sistema de cordas, polias e outros equipamentos no resgate (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Conforme a corporação, os bois não tiveram ferimentos, mas precisaram de um tempo para a recuperação, pois “estavam com sinais aparentes de exaustão”, já que haviam se debatido bastante tentando sair daquela situação. Eles foram deixados aos cuidados dos proprietários.

























Dois bois das raças Nelore e Girolando quebraram parte de um muro, possibilitando que eles tivessem acesso à parte mais privativa de uma fazenda em Sete Lagoas, na região Central do estado. Eles acabaram caindo em uma piscina, que, por estar coberta com lona própria, pode ter confundido os animais, explica o Corpo de Bombeiros. A ocorrência foi atendida no fim da noite de sábado (26/8) em atendimento ao chamado dos proprietários do imóvel.