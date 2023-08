Guarda Municipal encontra carro roubado próximo à Arena MRV

432

Carro estava estacionado em cima de faixa de pedestre em uma rua do bairro. (foto: GCMBH / Divulgação)

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) localizou um carro roubado nos arredores da Arena MRV, no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, neste domingo (27/8). Os agentes se depararam com o carro estacionado de forma irregular antes da partida entre Atlético e Santos, pelo Campeonato Brasileiro.





Segundo o histórico do boletim de ocorrência, o carro havia sido furtado no dia 7 de abril, no bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Neves. O carro foi removido para o pátio do Detran e entregue aos cuidados da Polícia Civil, para as devidas providências.