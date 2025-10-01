Assine
ESTADO GRAVE

Grande BH registra manhã de acidentes em rodovias federais

Motociclista ficou gravemente ferido na BR-040 e uma colisão entre carros interdita faixas da Rodovia Fernão Dias

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2025 09:01 - atualizado em 01/10/2025 09:14

Acidentes em rodovias federais em Minas
Acidente na BR-040 com uma motocicleta crédito: Redes Sociais/Reprodução

A Região Metropolitana de Belo Horizonte registrou ao menos dois acidentes na manhã desta quarta-feira (1º). Um motociclista ficou gravemente ferido após cair na BR-040, em Congonhas (MG). Já na BR-381, em Betim (MG), uma colisão entre dois carros interditou faixas da Rodovia Fernão Dias.

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, o acidente na BR-040 aconteceu no km 605. A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos, provocando 4 km de congestionamento em cada lado. Não há previsão para liberação.

Já na BR-381, no trecho que leva o nome de Rodovia Fernão Dias, a batida entre dois veículos de passeio ocorreu no km 483, no trecho entre o bairro PTB e a fábrica da Fiat, em Betim. A concessionária Arteris informou que duas faixas estão interditadas. Ainda não há informações sobre feridos nem sobre a causa do acidente.

Acidentes em rodovias federais em Minas
Acidente na BR-381 entre dois veículos Redes Sociais/Reprodução

Matéria em atualização

