Assine
overlay
Início Gerais
IMAGENS IMPRESSIONANTES

BR-381: batida entre carro e carreta deixa feridos e causa congestionamento

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a frente do automóvel destruída e o trânsito lento no trecho, em Ravena, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/10/2025 08:21

compartilhe

SIGA
x
carro com a frente amassada ao bater em carreta
Acidente na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará (MG) crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quinta-feira (2) na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará, na Grande BH. A batida envolveu uma carreta e um carro de passeio próximo ao Posto 30, na altura do km 428, sentido Vitória.

 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a frente do automóvel destruída e o trânsito lento no trecho, com formação de congestionamento.

Leia Mais

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas foram conduzidas para o Hospital João XXIII, sendo o condutor do carro com lesões moderadas e o passageiro com lesões leves. As 2 faixas foram liberadas às 7h30.

A concessionária Nova 381 informou que enviou equipes para o local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

Matéria em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente br-381 congestionamento minas-gerais transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay