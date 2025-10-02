BR-381: batida entre carro e carreta deixa feridos e causa congestionamento

Um acidente grave foi registrado na manhã desta quinta-feira (2) na BR-381, em Ravena, distrito de Sabará, na Grande BH. A batida envolveu uma carreta e um carro de passeio próximo ao Posto 30, na altura do km 428, sentido Vitória.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a frente do automóvel destruída e o trânsito lento no trecho, com formação de congestionamento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas foram conduzidas para o Hospital João XXIII, sendo o condutor do carro com lesões moderadas e o passageiro com lesões leves. As 2 faixas foram liberadas às 7h30.

A concessionária Nova 381 informou que enviou equipes para o local. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

Matéria em atualização



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia