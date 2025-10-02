Carreta fica destruída em engavetamento na BR-381; motorista saiu ileso

Um engavetamento envolvendo três carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (2/10), no km 496 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido BH.

A batida destruiu a cabine de um dos veículos, que colidiu na traseira de outro. Imagens feitas no local mostram a frente da carreta completamente retorcida e pedaços do veículo espalhados pela rodovia.

Apesar do impacto, agentes da concessionária Arteris, que realizavam a retirada do veículo, informaram que o motorista não sofreu ferimentos.

De acordo com a Arteris, a faixa central e a da direita, foram interditadas para atendimento da ocorrência, o que provocou congestionamento de cerca de 1 km.

