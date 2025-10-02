Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Carreta fica destruída em engavetamento na BR-381; motorista saiu ileso

Colisão envolveu três veículos de carga e provocou congestionamento na Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (2/10)

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/10/2025 11:50 - atualizado em 02/10/2025 12:04

compartilhe

SIGA
x
Carreta fica destruída em acidente na BR-381, em Betim (MG), na manhã desta quinta-feira (2/10)
Carreta fica destruída em acidente na BR-381, em Betim (MG), na manhã desta quinta-feira (2/10) crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Um engavetamento envolvendo três carretas foi registrado na manhã desta quinta-feira (2/10), no km 496 da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sentido BH.

A batida destruiu a cabine de um dos veículos, que colidiu na traseira de outro. Imagens feitas no local mostram a frente da carreta completamente retorcida e pedaços do veículo espalhados pela rodovia.

Leia Mais

Apesar do impacto, agentes da concessionária Arteris, que realizavam a retirada do veículo, informaram que o motorista não sofreu ferimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Arteris, a faixa central e a da direita, foram interditadas para atendimento da ocorrência, o que provocou congestionamento de cerca de 1 km.

Tópicos relacionados:

acidente acidente-de-transito betim br-381 grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay