HOMICÍDIO

Preso albergado é assassinado quando ia para o trabalho

Crime ocorreu em obra de condomínio residencial em Ribeirão das Neves. Polícia não tem pistas do autor

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
02/10/2025 14:21

A Polícia Militar ainda não tem pistas do autor do assassinato em Ribeirão das Neves
A Polícia Militar ainda não tem pistas do homem que assassinou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (2/10), Marcos Gomes dos Santos, de 49 anos, um preso albergado, que tinha permissão da justiça para trabalhar. O crime ocorreu em Ribeirão das Neves.

Marcos trabalhava numa empresa terceirizada de uma obra, um loteamento residencial. Ele estava chegando junto com colegas para outro dia de trabalho, quando, de repente, surgiu um homem, vestindo um colete de trânsito, de revólver em punho e atirando.

A vítima correu e o atirador o perseguiu. Marcos tentou escapar, mesmo ferido, mas foi alcançado. A arma do agressou falhou. Houve uma luta corporal e Marcos foi agredido com pauladas. Ficou caído no chão e o agressor fugiu correndo. Marcos não resistiu aos ferimentos.

Segundo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, Marcos cumpria pena na penitenciária público-privada de Ribeirão das Neves e tinha autorização para deixar a unidade durante o dia para trabalhar.

