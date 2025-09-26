Assine
UBERLÂNDIA

Corpo é achado enterrado dois dias após tornozeleira parar de emitir sinal

Polícia suspeita que vítima seja uma pessoa que era monitorada por tornozeleira eletrônica. O corpo foi encontrado enterrado em Uberlândia, no Triânguo Mineiro

Giovanna de Souza
26/09/2025 06:02

Corpo foi achado em uma terra recém-revolvida em um terreno baldio de Uberlândia
Corpo foi achado em uma terra recém-revolvida em um terreno baldio de Uberlândia crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado enterrado em um terreno baldio do bairro Carajás, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na tarde dessa quinta-feira (25/9).

A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre um possível sepultamento e constatou terra recém-mexida no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para apoio e, durante buscas, encontrou um corpo em estado avançado de decomposição. 

Não foi possível determinar a data da morte. Informações preliminares da PM indicam que a pessoa morta seja alguém que era monitorado por tornozeleira eletrônica. Conforme os registros, o sinal do equipamento deixou de ser emitido havia dois dias.

O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Uberlândia para exames de identificação e causa da morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. 

