Homem mata mulher e fere dois ao suspeitar de ‘conspiração’ após usar droga

Um homem de 36 anos foi preso depois de matar uma mulher com um tiro na cabeça e balear uma outra mulher e um adolescente em Pompéu (MG), na Região Central do estado, nessa quarta-feira (1º/10). À Polícia Militar, ele disse que havia usado drogas e suspeitava de “conspiração”.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 31 anos e um adolescente, de 17, foram encontrados baleados em uma casa do Bairro Volta do Brejo. Eles estavam caídos no chão com sangramentos e lesões na região do abdômen, mas ainda com vida.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou no local, teve uma luta corporal com uma das vítimas e atirou contra os dois. Depois disso, abandonou uma arma e fugiu em uma picape Nissan Frontier preta. A pistola, de modelo Taurus calibre .380, foi achada ainda próxima às vítimas.

Os militares seguiram até a casa do suspeito e o encontraram. No endereço, também estava o carro dele com o corpo de uma mulher de 38 anos. A polícia também encontrou dentro do veículo cinco munições de calibre .38, 121 munições, um cartucho deflagrado de calibre .380 e um telefone.

Confissão

Questionado pelos militares, o suspeito assumiu ter atirado contra as vítimas. Ele contou que usava drogas com as duas mulheres e o adolescente quando os quatro começaram a discutir. Depois da briga, que não teve o motivo especificado, as três vítimas saíram do local.

Momentos depois, o autor buscou a mulher de 38 anos na casa dela e os dois foram em direção a uma fazenda. Durante o trajeto, porém, um outro veículo bateu na traseira dele. O suspeito perdeu a direção do carro, ficou “enfurecido”, conforme a PM, e atirou contra a cabeça da mulher que o acompanhava.

Aos militares, o suspeito disse que atirou contra a mulher porque pensava que a vítima e as outras duas pessoas faziam uma “conspiração” para tentar matá-lo. Depois do acidente e assassinato da mulher, o homem foi até a casa da mulher de 31 anos e do adolescente, onde também atirou contra eles.

As vítimas foram socorridas e o corpo da mulher de 38 anos foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para exames. O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente da arma e munições apreendidas. Dois celulares também foram recolhidos para as investigações.