FEMINICÍDIO

Homem mata esposa a tiros e atinge bebê de quatro meses

Antes de efetuar os disparos de arma de fogo contra a esposa, o homem teria dito que ela o traía com outros homens

01/10/2025 15:55

Homem agride família, mata esposa a tiros e um deles atinge bebê
Homem agride família, mata esposa a tiros e um deles atinge bebê crédito: Redes Sociais/DivulgaÃ§Ã£o

Um homem de 31 anos foi preso na madrugada dessa terça-feira (30/9) sob suspeita de assassinar a esposa, de 27 anos, a tiros e ferir o filho de quatro meses, na residência deles localizada no município de Ibiá, no Alto Paranaíba. O suspeito foi preso em flagrante por equipe da Polícia Militar.

A mãe do suspeito relatou aos militares que antes do crime ele teria tido um surto psicótico e agrediu toda a família, incluindo ela, a esposa, o bebê de 4 meses e o outro filho, de 12 anos.

Após as agressões, ainda conforme o registro policial, o homem teria acusado Layene Helena Gomes da Silva de traição e, em seguida, pegado uma arma de fogo, disparado sete vezes contra a vítima, que morreu no local do crime. Um dos tiros atingiu a mão do bebê, que estava deitado em uma cama.

Antes de atirar contra a esposa, o homem teria dito para ela que a mesma o traía na própria cama deles com outros homens.

Ainda segundo a PM, câmeras de segurança mostraram que após o crime o suspeito entrou em uma casa, localizada em uma mata, sendo este o local onde ele foi preso em flagrante. Com o suspeito, os militares encontraram um revólver calibre 22, que seria a arma usada no crime.

O bebê, que recebeu atendimento médico e foi liberado, está sob os cuidados da avó. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Segundo a Funerária São José, Layane Helena Gomes Silva foi sepultada às 8h desta quarta-feira (1/10) no Cemitério Recanto da Saudade, em Ibiá.

