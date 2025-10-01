Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Investigado por quebrar o braço da namorada é preso em Minas

Polícia foi acionada pela unidade de saúde em que a vítima foi atendida na época do crime. Suspeito foi preso preventivamente por violência doméstica

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
01/10/2025 15:20

compartilhe

Siga no
x
Viatura PCMG
Homem foi preso preventivamente depois de quebrar o braço da namorada crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 21 anos, investigado por violência doméstica, foi preso preventivamente depois de quebrar o braço da namorada de 23 anos em Itabira, na Região Central de Minas. Ele foi localizado e detido na última sexta-feira (26/9) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

As circunstâncias da agressão começaram a ser apuradas depois que a polícia foi acionada por uma unidade de saúde da cidade, onde a vítima foi atendida. A partir do registro da ocorrência, os investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) começaram a levantar informações sobre o caso. 

Leia Mais

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está a disposição da Justiça. De acordo com o delegado João Marins Teixeira, a unidade especializada de atendimento à mulher é importante para que casos como o registrado sejam apurados com rigor.

“A Deam tem trabalhado de forma dedicada no enfrentamento da violência doméstica”, afirmou o delegado. 

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher
  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.


Tópicos relacionados:

itabira minas-gerais policia violencia-contra-a-mulher violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay