Investigado por quebrar o braço da namorada é preso em Minas

Um homem de 21 anos, investigado por violência doméstica, foi preso preventivamente depois de quebrar o braço da namorada de 23 anos em Itabira, na Região Central de Minas. Ele foi localizado e detido na última sexta-feira (26/9) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

As circunstâncias da agressão começaram a ser apuradas depois que a polícia foi acionada por uma unidade de saúde da cidade, onde a vítima foi atendida. A partir do registro da ocorrência, os investigadores da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) começaram a levantar informações sobre o caso.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está a disposição da Justiça. De acordo com o delegado João Marins Teixeira, a unidade especializada de atendimento à mulher é importante para que casos como o registrado sejam apurados com rigor.

“A Deam tem trabalhado de forma dedicada no enfrentamento da violência doméstica”, afirmou o delegado.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

Centros de Referência da Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.



