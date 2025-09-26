Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MG: homem que agrediu mãe idosa a ponto de arrancar dente dela é preso

Vítima relatou que sofria agressões há anos e que a violência provocou impactos psicológicos e físicos

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/09/2025 05:43

compartilhe

Siga no
x
Vítima sofria a violência há anos pelo próprio filho
Vítima sofria a violência há anos pelo próprio filho crédito: iStock

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e familiar contra a mãe idosa de 75 anos em Bom Jardim de Minas (MG), no Sudoeste do estado, na última quarta-feira (24/9).

À Polícia Civil, a vítima contou que há anos sofria agressões do filho, tendo sentido impactos físicos e psicológicos. Segundo ela, as agressões levaram com que ela perdesse um dente. 

Leia Mais

A equipe policial foi acionada e, na casa dos dois, confirmou os indícios da violência. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia, onde foi submetido a procedimentos de praxe e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. 

Não há informações sobre o estado de saúde da idosa.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 ou 181 para ajudar vítimas de abusos.

  • Em casos de emergência, ligue 190.

  • Acione a delegacia virtual em casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Onde procurar ajuda?

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher

  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais policia-civil violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay