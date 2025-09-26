MG: homem que agrediu mãe idosa a ponto de arrancar dente dela é preso

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica e familiar contra a mãe idosa de 75 anos em Bom Jardim de Minas (MG), no Sudoeste do estado, na última quarta-feira (24/9).

À Polícia Civil, a vítima contou que há anos sofria agressões do filho, tendo sentido impactos físicos e psicológicos. Segundo ela, as agressões levaram com que ela perdesse um dente.

A equipe policial foi acionada e, na casa dos dois, confirmou os indícios da violência. O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia, onde foi submetido a procedimentos de praxe e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Não há informações sobre o estado de saúde da idosa.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 ou 181 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Acione a delegacia virtual em casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

Onde procurar ajuda?

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres