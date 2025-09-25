Adolescente é esfaqueada durante briga de rua no interior de Minas
Vítima estava passando pela Rua José Perígolo, em Manhuaçu, quando foi atacada por outra jovem. Ela foi atingida no ombro e no pescoço
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura uma adolescente suspeita de esfaquear outra jovem, de 16 anos, em Manhuaçu (MG), Região da Zona da Mata. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (24/9), na Rua José Perígolo.
De acordo com o registro de ocorrência, a jovem relatou que estava indo para a escola quando foi abordada pela outra adolescente. Em determinado momento as duas entraram em luta corporal.
Durante a confusão, a suspeita desferiu golpes de faca contra a rival. Em seguida, ela fugiu na garupa de uma motocicleta. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado a briga.
A vítima foi atingida no ombro e nas costas. Ela foi socorrida por testemunhas e levada até a Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) e depois foi transferida para o Hospital César Leite.
Conforme a PMMG, quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente suspeita pode fazer denúncias através do 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado, pelo 181.