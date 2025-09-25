Assine
overlay
Início Gerais
NA ZONA DA MATA

Adolescente é esfaqueada durante briga de rua no interior de Minas

Vítima estava passando pela Rua José Perígolo, em Manhuaçu, quando foi atacada por outra jovem. Ela foi atingida no ombro e no pescoço

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
25/09/2025 15:55 - atualizado em 25/09/2025 15:59

compartilhe

Siga no
x
Uma das vítimas foi socorrida pela PM ao Hospital Risoleta Neves, onde deu entrada em cirurgia com nove tiros pelo corpo
Jovem foi socorrida para um hospital local depois de ser atacada a caminho da escola crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura uma adolescente suspeita de esfaquear outra jovem, de 16 anos, em Manhuaçu (MG), Região da Zona da Mata. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (24/9), na Rua José Perígolo. 

De acordo com o registro de ocorrência, a jovem relatou que estava indo para a escola quando foi abordada pela outra adolescente. Em determinado momento as duas entraram em luta corporal. 

Leia Mais

Durante a confusão, a suspeita desferiu golpes de faca contra a rival. Em seguida, ela fugiu na garupa de uma motocicleta. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado a briga. 

A vítima foi atingida no ombro e nas costas. Ela foi socorrida por testemunhas e levada até a Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) e depois foi transferida para o Hospital César Leite.  

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a PMMG, quem tiver informações sobre o paradeiro da adolescente suspeita pode fazer denúncias através do 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado, pelo 181.

Tópicos relacionados:

agressao minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay