Mulher morre esfaqueada por funcionário do marido em cidade mineira

Uma mulher de 41 anos foi assassinada com uma facada na tarde desse domingo (4/5), na Rua Macabeus, no Bairro Canaã, em Ipatinga, no Vale do Aço. O principal suspeito é um homem, de 52, funcionário do marido da vítima, que fugiu do local e ainda não foi encontrado pela Polícia Militar (PMMG).

De acordo com o boletim de ocorrência, a PMMG foi acionada depois de denúncia de esfaqueamento. Quando os policiais chegaram, o Samu tentava reanimar a vítima, sem sucesso. O óbito foi confirmado no local.

Segundo relatos do marido da vítima e de testemunhas, o autor já tinha desentendimentos com ela. O suspeito residia e trabalhava no mesmo local do casal. Ainda conforme o relato, houve um confronto entre os dois, nesse domingo.

A vítima teria tentado agredir o homem com uma vassoura. Ele revidou com a facada.

A polícia informou que o autor já teria cometido outro homicídio anteriormente. Durante buscas no entorno, uma vizinha encontrou a faca utilizada no crime em cima do telhado de sua casa. A arma foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A PMMG fez buscas na região, mas não encontrou o homem. O caso será investigado pela Polícia Civil.