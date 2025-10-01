Operação prende suspeito de tráfico e apreende 18 mil papelotes de cocaína

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Muriaé, na Região da Zona da Mata, em Minas, nessa terça-feira (30/9). As substâncias estavam armazenadas e escondidas dentro de um porão, na garagem da casa do suspeito.

A abordagem foi feita depois que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu informações, por meio de denúncias anônimas. A partir disso, o setor de inteligência da corporação constatou que uma grande remessa de drogas havia chegado ao endereço para ser distribuída na região.

O suspeito foi encontrado em casa. Com ele, os militares encontraram 334 barras de maconha, 18.294 papelotes de cocaína e uma barra de pasta base de cocaína.

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 9.073 em dinheiro, três capas de coletes a prova de balas e duas balanças de precisão. Ainda conforme o registro policial, no imóvel também foram encontradas anotações semelhantes a contabilidade de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Quais materiais foram apreendidos durante a operação?