Assine
overlay
Início Gerais
EM MINAS GERAIS

Operação prende suspeito de tráfico e apreende 18 mil papelotes de cocaína

Ação aconteceu em Muriaé, na Região da Zona da Mata de Minas. Drogas estavam escondidas em um porão, na garagem da casa do suspeito

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/10/2025 15:10

compartilhe

Siga no
x
Drogas apreendidas Polícia Militar de Minas Gerais durante operação em Muriaé
Abordagem foi feita depois que a Polícia Militar recebeu informações, por meio de denúncias anônimas, de que imóvel era usado para o tráfico crédito: Polícia Militar de Minas Gerais / Divulgação

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na cidade de Muriaé, na Região da Zona da Mata, em Minas, nessa terça-feira (30/9). As substâncias estavam armazenadas e escondidas dentro de um porão, na garagem da casa do suspeito. 

A abordagem foi feita depois que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu informações, por meio de denúncias anônimas. A partir disso, o setor de inteligência da corporação constatou que uma grande remessa de drogas havia chegado ao endereço para ser distribuída na região. 

Leia Mais

O suspeito foi encontrado em casa. Com ele, os militares encontraram 334 barras de maconha, 18.294 papelotes de cocaína e uma barra de pasta base de cocaína. 

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 9.073 em dinheiro, três capas de coletes a prova de balas e duas balanças de precisão. Ainda conforme o registro policial, no imóvel também foram encontradas anotações semelhantes a contabilidade de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais materiais foram apreendidos durante a operação?

  • 334 barras de maconha
  • 18.294 papelotes de cocaína
  • Uma barra de pasta base de cocaína
  • R$ 9.073 em dinheiro
  • Capas de coletes a prova de balas
  • Duas balanças de precisão

Tópicos relacionados:

minas-gerais muriae policia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay