TRÁFICO DE DROGAS

Membro do Comando Vermelho é preso por tráfico de drogas na Grande BH

Jovem de 19 anos foi detido junto a outros dois suspeitos; polícia apreendeu mais de 700 pinos de cocaína

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2025 06:12 - atualizado em 01/10/2025 06:27

rua de caeté
Tráfico acontecia na Rua Agostinho Nunes de Melo, em Caeté crédito: Google Maps/Reprodução

Um jovem de 19 anos, apontado como membro da facção criminosa Comando Vermelho, foi preso por tráfico de drogas em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (30). Outros dois homens, de 24 e 30 anos, também foram detidos na operação.

Segundo a Polícia Militar (PM), os militares chegaram até o grupo depois de uma denúncia anônima sobre o comportamento do jovem, que era constantemente abordado por pessoas, recebendo e entregando objetos a eles. 

A PM foi até o local denunciado e, ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos correram para um condomínio, gritando: “corre, sujou!”. Durante a fuga, um deles quebrou o próprio celular para tentar apagar informações. Na busca, os militares localizaram drogas escondidas em apartamentos monitorados e encontraram ainda uma motocicleta roubada de Belo Horizonte.

A ação teve resistência de moradores, que atiraram pedras contra os policiais, obrigando o uso de balas de borracha. O jovem preso declarou que nasceu em Caeté, mas saiu da cidade aos sete anos e, no Rio de Janeiro, teria se tornado membro do Comando Vermelho.

Apreensão

A polícia apreendeu 716 pinos de cocaína, 111 buchas de maconha, 61 buchas de haxixe, cinco balanças de precisão, munições calibre .40, um rádio comunicador, três celulares, além de material para embalar drogas e uma moto roubada.

Os três suspeitos foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

