Homem é preso em flagrante filmando estudante em banheiro de universidade

Um mototaxista de 29 anos foi preso em flagrante filmando uma estudante de 22 no banheiro de uma universidade no município de Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a universidade, na noite dessa terça-feira (30/9), a jovem entrou no banheiro e depois de usar o sanitário, percebeu que estava sendo filmada. Assustada, ela gritou pedindo ajuda.

Estudantes e a equipe de segurança da faculdade que estavam perto foram até o local e pegaram o homem ainda dentro do banheiro feminino com o celular e acionaram a Polícia Militar.

Quando chegaram no local, os militares encontraram com o suspeito um celular. Questionado pelos policiais, o homem alegou ter deixado um estudante na faculdade e pediu permissão para usar o banheiro, mas entrou no banheiro errado, acreditando estar no sanitário masculino.