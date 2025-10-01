PM prende autor de incêndio encomendado em Ponte Nova

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Graças a uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, prendeu um homem de 18 anos, que provocou um incêndio na empresa de transporte coletivo São Jorge, no último dia 29 de setembro. Segundo o autor, o crime foi encomendado e ele recebeu R$ 1.500,00 para executá-lo.

O crime

O homem entrou no pátio da empresa ateando fogo em 10 ônibus que estavam estacionados. Os veículos tiveram perda total. Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem ateando fogo nos coletivos e depois, fugindo, à pé, correndo, do local.

O fogo foi ateado com gasolina. O Corpo de Bombeiros gastou 10 mil litros de água para controlar as chamas, em um trabalho que durou cerca de quatro horas.

Prisão

A prisão do suspeito ocorreu na Rua Cipriana de Jesus, Bairro Triângulo Velho, no início da noite de segunda-feira (30/10). A PM fazia diligências desde o dia do crime (29/9).

As buscas tiveram início a partir da identificação do suspeito e começaram restritas ao Bairro Dalvo de Oliveira Benfeito, onde ele estaria vivendo - mas não houve êxito.

Na segunda-feira, dia da prisão, surgiram informações anônimas de que o autor estava homiziado no Bairro Triângulo Velho. Os policiais militares foram, então, ao local informado e conseguiram prender o suspeito.

O homem contou ter recebido R$ 1.500,00 para causar o incêndio, valor entregue por motoboy há cerca de três meses. Disse também que, depois do crime, uma mulher conhecida como “mulher de preso” ofereceu abrigo em uma residência abandonada no mesmo bairro e providenciava alimentação por meio de contatos telefônicos.

O suspeito foi levado para a Delegacia, juntamente com o telefone celular, que será periciado. A Polícia Civil espera conseguir resgatar o número do telefone de quem encomendou o crime e descobrir a motivação.