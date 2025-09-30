Assine
FOGO

Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, em BH

Chamas teriam começado em uma mata no Bairro Baleia, na Região Leste da cidade, e se alastraram rapidamente

Estado de Minas
Repórter
30/09/2025 22:35

Enorme linha de fogo que começou em mata no Bairro Baleia, em Belo Horizonte, na área da Serra do Curral
Fogo iniciado em mata no Bairro Baleia se alastrou e avançou em direção ao Bairro Belvedere crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está mobilizado no combate a um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, em Belo Horizonte. As chamas teriam começado em uma mata no Bairro Baleia, na Região Leste da cidade, e se alastraram rapidamente, formando uma extensa linha de fogo.

O incêndio formou uma grande coluna de fumaça, que pode ser vista a partir de bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o CBMMG, cinco guarnições e três aeronaves foram empenhadas no combate às chamas. 

Ainda segundo informações do CBMMG, apesar da grande extensão, o incêndio, felizmente, não oferece risco às edificações. A Serra do Curral abriga um parque municipal e é símbolo natural da capital mineira.

