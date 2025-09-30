Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, em BH

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) está mobilizado no combate a um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, em Belo Horizonte. As chamas teriam começado em uma mata no Bairro Baleia, na Região Leste da cidade, e se alastraram rapidamente, formando uma extensa linha de fogo.

O incêndio formou uma grande coluna de fumaça, que pode ser vista a partir de bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o CBMMG, cinco guarnições e três aeronaves foram empenhadas no combate às chamas.

Ainda segundo informações do CBMMG, apesar da grande extensão, o incêndio, felizmente, não oferece risco às edificações. A Serra do Curral abriga um parque municipal e é símbolo natural da capital mineira.

