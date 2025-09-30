Incêndio em gerador assusta pacientes de UPA em Montes Claros

Pacientes que aguardavam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães, em Montes Claros (Norte de Minas), foram surpreendidos por um incêndio em um gerador interno da unidade, no fim da tarde desta terça-feira (30/09). Não houve feridos, e as chamas foram rapidamente controladas.

Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Montes Claros informou que, devido ao incêndio no gerador, foi montado um plano de contingência e houve a necessidade de transferência de quatro pacientes que estavam sendo atendidos na UPA para o Hospital Municipal Alpheu de Quadros e outras unidades hospitalares da cidade.

Eles foram transferidos com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu).

Conforme nota divulgada pela direção da UPA do Chiquinho Guimarães, no fim da tarde desta terça-feira, foi registrado um incêndio em um transformador da rede de energia na área externa da unidade de saúde. Em seguida, o fogo atingiu a sala do transformador na parte interna da UPA.

“Segundo relatos de quem estava no local, houve uma explosão no transformador da área externa da rede da Cemig, vindo a causar uma sobrecarga no sistema, o que ocasionou o incêndio no gerador interno da UPA”, diz a nota divulgada pela diretoria da unidade de saúde.

Na sequência, as equipes da Cemig e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas. Os danos aos equipamentos também foram avaliados pelos técnicos da Cemig e da Prefeitura, visando o restabelecimento da energia elétrica no local.

Porém, na noite desta terça-feira, a direção da UPA informou que a unidade continua sem energia elétrica. “Toda a rede elétrica da unidade está em processo de inspeção pela equipe de engenharia elétrica. O atendimento permanecerá suspenso até que haja liberação técnica, garantindo plena segurança para pacientes e profissionais”, informou a gerência da unidade de saúde.