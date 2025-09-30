Assine
Suspeito de matar homem é perseguido por testemunha do crime e preso

A vítima teria sido atingida por tesouradas. O crime ocorreu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Laura Scardua

Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
30/09/2025 18:29

A testemunha que deteve o autor do homicídio relatou à corporação que viu o momento em que a vítima foi ameaçada e atingida
Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (30/9) suspeito de matar um homem de 33 anos. O autor do homicídio foi perseguido por uma testemunha do crime e detido com ajuda da população no Bairro Caieiras, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

À polícia, o suspeito disse que teve uma briga com a vítima e o feriu com uma tesoura. O motivo do conflito não foi informado, de acordo com a corporação. A PMMG prendeu o suspeito.

A testemunha que deteve o autor do homicídio relatou à corporação que viu o momento em que a vítima foi ameaçada e atingida. Quando militares do 36º BPM chegaram no local do crime, o homem de 33 anos já estava sem vida, com um ferimento no tórax.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a perícia foi acionada.

