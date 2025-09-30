Assine
BOMBAS

Vídeo: atirador de bombas perturba sono de moradores de bairro em BH

Desde que terminou relacionamento, homem passa as noites atirando bombas em casas da região

Ivan Drummond
Giovanna de Souza
30/09/2025 15:29 - atualizado em 30/09/2025 15:34

Homem passa as noites atirando bombas nos quintais das casas
Homem passa as noites atirando bombas nos quintais das casas crédito: Redes sociais/Reprodução

Moradores das ruas Padre Simão Mays, Tenente Helim e Cônego Santana, no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, vivem momentos de terror. Um jovem de 22 anos atirou bombas nos quintais de casas, durante as noites e madrugadas, de sexta (26/9) a segunda-feira (29/9).

Vídeos gravados por moradores mostram o homem andando pelas ruas da região e jogando bombas em no lote de uma casa. Momentos depois, um grande estouro é ouvido.

Ao Estado de Minas, um morador, identificado como L.B., contou que tudo começou quando o suspeito e uma mulher encerraram um tumultuado relacionamento. Segundo ele, o que motivou o fim foi um episódio de espancamento contra ela.

A partir daí, o homem passou a atirar bombas no quintal da casa dela e de moradias próximas. “A gente não dorme. Acorda o tempo todo, de madrugada, com bombas estourando”, declarou L. B.

Denúncias em série

Desde então, diversas denúncias foram feitas à Polícia Militar (PMMG). Porém, somente uma delas levou à identificação do autor. Segundo os registros, na tarde dessa segunda-feira, um morador procurou uma base comunitária na Vila da Paz, vizinha do Santa Cruz, e os militares conseguiram encontrar o jovem.

Leia Mais

  

De acordo com a Seção de Comunicação Organizacional (P5) do 16º Batalhão, o denunciante dizia que um homem, em estado de embriaguez ou efeito de drogas, dirigia um carro e jogava bombas nas casas, intimidando os moradores.

Conforme a P5, um dos militares que registraram o caso ouviu de moradores que o jovem mudou radicalmente de comportamento depois do fim do relacionamento. Com isso, começou a usar álcool e drogas e ficou agressivo.

Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o suspeito em uma rua do bairro. Ao perceber a chegada dos militares, o homem abandonou o veículo, correu para dentro de uma casa, subiu alguns telhados para fugir e não foi mais encontrado. Apesar da fuga, ele foi identificado e qualificado como autor.

Segundo a P5, os militares encontraram cigarros semelhantes à maconha e a “bombas garrafão” artefatos explosivos de fabricação caseirano carro. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, e o automóvel, apreendido e levado a um pátio do Detran. 

Depois disso, de acordo com o relato de L.B., o jovem passou a usar uma bicicleta para percorrer as ruas e continuar a jogar as bombas.

Apesar de jovem, o homem tem passagem pela polícia por episódios de ameaça e agressão.

