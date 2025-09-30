Vídeo: atirador de bombas perturba sono de moradores de bairro em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Moradores das ruas Padre Simão Mays, Tenente Helim e Cônego Santana, no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, vivem momentos de terror. Um jovem de 22 anos atirou bombas nos quintais de casas, durante as noites e madrugadas, de sexta (26/9) a segunda-feira (29/9).

Vídeos gravados por moradores mostram o homem andando pelas ruas da região e jogando bombas em no lote de uma casa. Momentos depois, um grande estouro é ouvido.

Ao Estado de Minas, um morador, identificado como L.B., contou que tudo começou quando o suspeito e uma mulher encerraram um tumultuado relacionamento. Segundo ele, o que motivou o fim foi um episódio de espancamento contra ela.

A partir daí, o homem passou a atirar bombas no quintal da casa dela e de moradias próximas. “A gente não dorme. Acorda o tempo todo, de madrugada, com bombas estourando”, declarou L. B.

Denúncias em série

Desde então, diversas denúncias foram feitas à Polícia Militar (PMMG). Porém, somente uma delas levou à identificação do autor. Segundo os registros, na tarde dessa segunda-feira, um morador procurou uma base comunitária na Vila da Paz, vizinha do Santa Cruz, e os militares conseguiram encontrar o jovem.

De acordo com a Seção de Comunicação Organizacional (P5) do 16º Batalhão, o denunciante dizia que um homem, em estado de embriaguez ou efeito de drogas, dirigia um carro e jogava bombas nas casas, intimidando os moradores.

Conforme a P5, um dos militares que registraram o caso ouviu de moradores que o jovem mudou radicalmente de comportamento depois do fim do relacionamento. Com isso, começou a usar álcool e drogas e ficou agressivo.

Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o suspeito em uma rua do bairro. Ao perceber a chegada dos militares, o homem abandonou o veículo, correu para dentro de uma casa, subiu alguns telhados para fugir e não foi mais encontrado. Apesar da fuga, ele foi identificado e qualificado como autor.

Segundo a P5, os militares encontraram cigarros semelhantes à maconha e a “bombas garrafão” – artefatos explosivos de fabricação caseira – no carro. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências, e o automóvel, apreendido e levado a um pátio do Detran.

Depois disso, de acordo com o relato de L.B., o jovem passou a usar uma bicicleta para percorrer as ruas e continuar a jogar as bombas.

Apesar de jovem, o homem tem passagem pela polícia por episódios de ameaça e agressão.