BH: bombeiros ainda tentam controlar incêndio na Serra do Curral

Os eleitores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, rejeitaram a proposta de substituição da atual bandeira da cidade por uma nova. O referendo foi no dia 6/10 junto com a votação para prefeito e vereadores. À esquerda, a bandeira proposta; à direita, a antiga. Divulgação

No total, 84% votaram contra a mudança. Em abril deste ano, a realização de uma consulta popular tinha sido aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, justamente para que a população decidisse. Reprodução/G1

Nas urnas instaladas na cidade havia a pergunta: Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? E o eleitor deveria para teclar 1 para Sim e 2 para Não. Reprodução TV Globo

A proposta de substituição da bandeira de Belo Horizonte tramitou na Câmara Municipal em 2023, e a lei foi sancionada em agosto de 2023. O projeto foi apresentado por parlamentares depois que o designer gráfico Gabriel Figueiredo criou a nova identidade, com menos elementos na bandeira: apenas verde e azul, com um sol. Reprodução TV Globo

A atual bandeira de BH foi instituída, por lei, em 1995 e consiste na aplicação do brasão oficial da cidade em um fundo branco. E, portanto, seguirá em vigor. Veja, em seguida, as bandeiras das outras capitais do Brasil. Domínio público

A bandeira da cidade do Rio de Janeiro consiste em um retângulo branco com duas faixas diagonais azuis se entrecruzando, com o Brasão da cidade, na cor vermelha, no centro. Domínio público

A bandeira da cidade de São Paulo é retangular branca e traz a Cruz da Ordem de Cristo em vermelho em braços alargados. Além disso, ostenta o brasão do município no centro sobre círculo de branco que está debruado de vermelho. Domínio público

Em Vitória, capital do Espírito Santo, a bandeira constitui-se do brasão municipal posicionado ao centro de um retângulo branco. Ambos os símbolos foram criados pela Lei Municipal n.º 2.555, de 26 de maio de 1978. Domínio público

A bandeira de Fortaleza consiste em um retângulo, composto de um campo branco sobreposto por uma Cruz de Santo André. O azul é igual ao da bandeira nacional, bem como as proporções do pavilhão. No centro, encontra-se o brasão municipal, concebido por Tristão de Alencar Araripe. Domínio público

O desenho na bandeira de Recife, Pernambuco, se baseia em três colunas verticais (duas laterais de cor azul, e a central, branca), que representam o céu e a paz. Em cada faixa, há símbolos que se referem a fatos importantes da história recifense: Estrela, Frase (força e fé, em Latim), Leão neerlandês, Cruz e Sol. Domínio público

A bandeira de João Pessoa, na Paraíba, tem o desenho, que consiste em um retângulo dividido horizontalmente em 7 faixas, quatro bancas e três vermelhas alternadas. Há também uma faixa vertical preta sobre a qual estão três muralhas com quatro torres em forma de coroa na cor prata. Domínio público

A bandeira de Aracaju, Sergipe, possui um desenho com quatro listras horizontais de mesma largura nas cores verde e ouro intercaladas. Também tem um campo branco com altura e largura equivalente à metade da largura total da bandeira. No centro do campo branco, está o Brasão. Domínio Público

A bandeira de Maceió, Alagoas, consiste em um retângulo dividido em três faixas horizontais, uma linha vermelha e um brasão no centro. A faixa branca busca representar a restinga, com suas areias brancas. A linha vermelha, o riacho Salgadinho, e as faixas verde e azul, o oceano Atlântico e a lagoa Mundaú. Domínio Público

O brasão de armas na bandeira de Natal, Rio Grande do Norte, é usado no timbre dos papéis oficiais, enquanto a bandeira é hasteada, juntamente com o Pavilhão Nacional, na fachada do Palácio Felipe Camarão, sede da Prefeitura da cidade. Domínio público

A bandeira de Salvador é composta por um campo azul e sobreposta a ele uma pomba branca carregando um ramo de oliveira. Nela, há a inscrição em latim "Sic illa ad arcam reversa est" que quer dizer "Assim ela (a pomba) retornou à arca". Domínio público

A bandeira de São Luís é um dos símbolos oficiais da capital do estado do Maranhão. Seu desenho consiste em um retângulo amarelo em cujo centro está o brasão municipal. Domínio Público

A bandeira de Teresina, no PiauÃ­, possui as cores branca e azul, tendo ao centro o BrasÃ£o Municipal. A coroa mural de oito torres, das quais apenas cinco sÃ£o visÃ­veis em perspectiva no desenho, classifica a cidade representada na Primeira Grandeza. DomÃ­nio PÃºblico

Na bandeira de Palmas, Tocantins, os elementos em branco, juntamente com o sol amarelo-ouro sobre um fundo azul, compõem a mensagem que transmite a certeza de um futuro iluminado. A faixa amarela, abaixo das faixas azuis, significa as riquezas minerais do estado. Domínio público

A Bandeira de Porto Velho, Rondônia, tem o desenho que consiste em um retângulo de campo azul com uma faixa vertical na cor ouro do lado do mastro. Na parte superior, há um desenho estilizado na cor preta, que representa as Três Marias, monumento histórico. Domínio Público

Conhecida por ser a capital mais setentrional do Brasil e a única localizada acima da linha do Equador, Boa Vista, em Roraima, tem uma bandeira nas cores do Brasil: verde e amarela. Tem como lema: Segurança, desenvolvimento e integração. Domínio Público

Na bandeira de Rio Branco, no Acre, o desenho consiste em um retângulo de fundo branco no qual está sobreposto o brasão do município. Domínio Público

A bandeira de Manaus, no Amazonas, é um pano retangular, de cor bege no qual está assentado, ao centro, o brasão do município. A cor representa o Rio Amazonas, a maior identidade do povo manauara. Domínio Público

A bandeira de Belém, Pará, consiste de um retângulo azul sobre o qual pousa o brasão, que foi criado em 1626 por iniciativa do segundo Capitão-Mor do, Bento Maciel Parente. Ainda possui: dois braços (cidade fértil), sol, animais e castelo. Domínio Público

A bandeira de Macapá, no Amapá, é um símbolo de orgulho e identidade para os seus habitantes. Ela representa a beleza natural, a paz e a harmonia da cidade, bem como a sua riqueza mineral e histórica. Domínio Público

A bandeira de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi criada em 12 de julho de 1974. Ela, portanto, é toda branca, simbolizando a paz, e tendo ao centro, em sentido vertical, a aplicação do brasão de armas da cidade. Domínio Público

A bandeira de FlorianÃ³polis, Santa Catarina, foi instituÃ­da pela Lei Municipal nÂº 1.409, em 17 de marÃ§o de 1976. Ela Ã© formada por um retÃ¢ngulo branco cortado por duas faixas vermelhas, que sÃ£o as cores do estado. No centro, figura o brasÃ£o de armas municipal. DomÃ­nio PÃºblico

A bandeira de Curitiba, no Paraná, é tricolor, em verde, branco e vermelho e possui o brasão municipal no centro do retângulo. Ela é composta por oito formas dispostas em trapézio, formada por oito faixas de argento, inclinadas duas a duas na direção horizontal. Domínio Público

A bandeira de Cuiabá, no Mato Grosso, tem o desenho, que consiste em um retângulo dividido em duas faixas verticais. Uma verde do lado do mastro, e outra branca, na linha divisória entre as duas faixas está um brasão. Domínio Público

O verde, da bandeira de Goiânia, representa as matas e o amarelo as riquezas minerais. No canto superior, tem a representação do Cruzeiro do Sul, através do retângulo azul com cinco estrelas brancas. A constelação inspirou dois dos nomes antigos do Brasil, Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Domínio Público

A bandeira de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi escolhida por meio de concurso em 1966. Ela possui o brasão, ao centro, que simboliza o Governo Municipal. As faixas, por sua vez, representam o Poder Municipal, que se irradiam, como os raios do sol, para todos os quadrantes. Domínio Público