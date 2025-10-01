Pacientes do Hospital da Baleia são transferidos por causa de incêndio

Os pacientes oncológicos do Hospital da Baleia, no Bairro Saudade, Região Leste de Belo Horizonte, foram transferidos nesta quarta-feira (1º) de um prédio da unidade para outro, devido ao incêndio que atinge a Mata da Baleia, na Serra do Curral. Quase 50 pacientes em tratamento do câncer foram afetados.

De acordo com o hospital, não há risco de incêndio nas estruturas, mas há muita fumaça e fuligem. Os atendimentos que estavam marcados para o prédio Antônio Mourão Guimarães foram remanejados para o prédio Maria Ambrosina.

As sessões de quimioterapia agendadas para hoje serão remarcadas para quinta-feira (2/10), e as consultas médicas foram mantidas. Já os atendimentos da Radioterapia e do Centrare (Centro de Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais) também terão novas datas.

Número de pacientes afetados

Oncologia

- 45 quimioterapias - remarcadas para quinta e sexta-feira;

- Cerca de 90 consultas - praticamente todas mantidas, remanejado apenas acompanhamento. Primeira consultas e retornos de quimioterapia mantidos 100%;

- Entrega de hormônios e quimioterapia oral, mantido 100%.

Centrare

- 45 consultas remarcadas



Radioterapia

- 70 Sessões remarcadas - haverá agendas extras para não gerar prejuízo dos pacientes

Referência em saúde

O filantrópico Hospital da Baleia oferece 30 especialidades médicas e como referências, os Centros de Oncologia Adulta e Pediátrica, Nefrologia (Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além do Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais (Centrare).

Fundado em 4 de julho de 1944, a instituição conta com recursos financeiros e doações voluntárias para cumprir com excelência a sua missão na prestação de serviços de saúde aos mineiros. Todos os anos, o hospital informa que realiza em média 1,2 milhão de atendimentos a pacientes de 88% dos municípios mineiros – sendo 95% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Incêndio na Serra do Curral



O fogo começou ontem na mata da Baleia, na Região Leste da cidade, e se alastrou rapidamente, formando uma extensa linha de fogo.

O incêndio provocou uma grande coluna de fumaça, que podia ser vista a partir de bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco guarnições e três aeronaves foram empenhadas no combate às chamas.

Ainda segundo o CBMMG, apesar da grande extensão, o incêndio não oferece risco às edificações. A Serra do Curral abriga um parque municipal e é símbolo natural da capital mineira.

