BH: adolescente é baleada no rosto durante briga de trânsito na Pampulha

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma jovem de 17 anos foi baleada na bochecha, durante uma briga de trânsito na tarde dessa segunda-feira (29/9), no Bairro Jardim Alvorada, na Pampulha, em Belo Horizonte. O disparo teria sido efetuado por outra adolescente, da mesma idade.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima atravessava a rua Flor da Noiva com a irmã quando um Fiat Palio passou muito próximo às duas.

Em seguida, o carro deu a volta e parou do lado oposto da via, momento em que a jovem e sua irmã começaram a xingar o motorista.

O condutor do Palio, um homem de 40 anos, estava acompanhado de duas mulheres: a irmã, no banco de trás, e uma adolescente, de 17, no banco do carona. Segundo testemunhas, a vítima teria se aproximado e desferido um soco no homem.

Em reação, a suspeita atirou contra a vítima. O projétil acertou a bochecha esquerda e saiu pela lateral direita do pescoço. A jovem foi socorrida por populares e levada consciente para atendimento no Hospital Odilon Behrens. O quadro é estável.

O motorista fugiu do local com as duas passageiras. Quando a irmã soube o que tinha acontecido, desceu do carro e seguiu para sua casa a pé.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O condutor do Palio e a autora do disparo ainda não foram localizados.