ENTRE VEREDAS

TEDx retorna a BH neste sábado (4) com homenagem a Guimarães Rosa

Evento será realizado no Palácio das Artes e contará com palestras, apresentações musicais e feira de produtos sociais

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
01/10/2025 12:45

TedxBelo Horizonte 2025 será realizado no Palácio das Artes nesse sábado (4)
TedxBelo Horizonte 2025 será realizado no Palácio das Artes nesse sábado (4) crédito: Reprodução/Instagram

Belo Horizonte vai receber mais uma edição do TEDx, evento que reúne diversas palestras, neste sábado (4/10), no Palácio das Artes. O tema deste ano é “Entre Veredas”, uma homenagem ao poeta e romancista brasileiro Guimarães Rosa, à mineiridade, ao cerrado e à biodiversidade. Os ingressos já estão à venda.

Entre os palestrantes confirmados estão Preto Zezé, da Central Única das Favelas (Cufa), Ariane Santos, fundadora da Badu Design Negócio de Impacto Socioambiental, Celso Moretti, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, e Otávio Kaxixó, médico e liderança jovem do povo Kaxixó.

Serão sete horas de programação que, além das falas, contará com performances, experiências, apresentações musicais e feira de produtos sociais.

“A escolha do tema desta edição não foi somente literária, mas uma decisão muito simbólica e territorial para trazermos luz às ideias inovadoras e possibilidades sustentáveis e ambientais. Para nós, crescimento só faz sentido se for aliado à sustentabilidade”, afirma João Arêas, organizador do TEDxBeloHorizonte.


O que é TEDx?

O TEDx é um programa criado pelo TED para a realização de eventos locais, organizados autonomamente, que reúnem diversos palestrantes de forma semelhante ao TED. O TED, por sua vez, é uma organização sem fins lucrativos, que nasceu nos Estados Unidos, em 1984, com uma conferência de quatro dias na Califórnia.

Atualmente, as duas conferências TED anuais convidam grandes personalidades a expressar suas ideias por 18 minutos ou menos. Muitas dessas palestras são disponibilizadas gratuitamente no YouTube.

Realizado desde 2012, o TEDxBeloHorizonte já reuniu centenas de palestrantes e milhares de participantes na capital mineira.

Novidade

O TEDxBeloHorizonte 2025 será o primeiro em Minas Gerais a ter uma licença Countdown concedida pelo TED. O TED Countdown é uma iniciativa global da organização, lançada em 2020, com o objetivo de reunir e acelerar a implementação de soluções para a crise climática.

Desde a implementação da iniciativa, já foram realizados mais de 1.000 eventos em 99 países, dedicados a ideias sobre o clima por palestrantes locais e palestrantes do TED Countdown.

Serviço:

  • Data: 4/10 (sábado)
  • Horário: 14h
  • Local: Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro, Belo Horizonte)
  • Ingressos: à venda on-line 

