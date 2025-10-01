TEDx retorna a BH neste sábado (4) com homenagem a Guimarães Rosa

Belo Horizonte vai receber mais uma edição do TEDx, evento que reúne diversas palestras, neste sábado (4/10), no Palácio das Artes. O tema deste ano é “Entre Veredas”, uma homenagem ao poeta e romancista brasileiro Guimarães Rosa, à mineiridade, ao cerrado e à biodiversidade. Os ingressos já estão à venda.

Entre os palestrantes confirmados estão Preto Zezé, da Central Única das Favelas (Cufa), Ariane Santos, fundadora da Badu Design Negócio de Impacto Socioambiental, Celso Moretti, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, e Otávio Kaxixó, médico e liderança jovem do povo Kaxixó.

Serão sete horas de programação que, além das falas, contará com performances, experiências, apresentações musicais e feira de produtos sociais.

“A escolha do tema desta edição não foi somente literária, mas uma decisão muito simbólica e territorial para trazermos luz às ideias inovadoras e possibilidades sustentáveis e ambientais. Para nós, crescimento só faz sentido se for aliado à sustentabilidade”, afirma João Arêas, organizador do TEDxBeloHorizonte.



O que é TEDx?

O TEDx é um programa criado pelo TED para a realização de eventos locais, organizados autonomamente, que reúnem diversos palestrantes de forma semelhante ao TED. O TED, por sua vez, é uma organização sem fins lucrativos, que nasceu nos Estados Unidos, em 1984, com uma conferência de quatro dias na Califórnia.

Atualmente, as duas conferências TED anuais convidam grandes personalidades a expressar suas ideias por 18 minutos ou menos. Muitas dessas palestras são disponibilizadas gratuitamente no YouTube.

Realizado desde 2012, o TEDxBeloHorizonte já reuniu centenas de palestrantes e milhares de participantes na capital mineira.

Novidade

O TEDxBeloHorizonte 2025 será o primeiro em Minas Gerais a ter uma licença Countdown concedida pelo TED. O TED Countdown é uma iniciativa global da organização, lançada em 2020, com o objetivo de reunir e acelerar a implementação de soluções para a crise climática.

Desde a implementação da iniciativa, já foram realizados mais de 1.000 eventos em 99 países, dedicados a ideias sobre o clima por palestrantes locais e palestrantes do TED Countdown.

Serviço: