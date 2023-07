'Uai?': TEDx abre seleção para candidatos a palestrantes no evento de BH

432

O tema da edição belo-horizontina do encontro é "comece pelo Uai", onde os palestrantes devem partir de uma pergunta na apresentação (foto: Pexels) O ciclo de palestras TEDx chegará a Belo Horizonte em novembro de 2023 e tem a proposta de abrir o microfone a ideias inovadoras locais. Até o dia 23/7, interessados podem se inscrever gratuitamente na primeira etapa de seleção para palestrar no evento.









O tema da edição belo-horizontina do encontro é “comece pelo Uai”. Na primeira etapa de seleção, os candidatos precisam enviar, junto da inscrição, um vídeo de 1 minutos apresentando um tema que surge a partir de algum questionamento. O vídeo deve conter uma fala de apresentação com a expressão "Uai".





Para participar, o candidato deve seguir e marcar o @tedxbelohorizonte na publicação, com hastags relacionadas. Confira aqui o edital do processo seletivo







O nome escolhido para a edição é uma alusão ao 'mineirês' junto de uma referência ao best-seller "Comece pelo Porquê", de Simon Sinek, e uma brincadeira com uma suposta origem da expressão "uai", que teria surgido do contato de mineiros com imigrantes ingleses e franceses, baseada na palavra "why", em inglês.





Os candidatos aprovados na primeira etapa receberão um treinamento para a segunda etapa de seleção, no dia 26/8. A escolha virá a partir de palestras Open Mic, formato de microfone aberto, em tradução livre, sobre o mesmo tema do vídeo.





Os melhores colocados serão selecionados como palestrantes voluntários para participarem do TEDxBeloHorizonte, em novembro, com público estimado de 1.500 pessoas.





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa