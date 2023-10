677

Evento acontece no Palácio das Artes, em BH Reprodução/Instagram Com o tema “Comece pelo Uai”, Belo Horizonte sedia mais uma edição do evento de palestras e talk shows TEDx, no Palácio das Artes, no próximo dia 4 de novembro. A pré-venda dos ingressos já começou. Eles podem ser adquiridos no Espaço TEDxBeloHorizonte, no Boulevard Shopping. Os valores são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). A venda normal será feita de forma virtual pela plataforma do Sympla. Com o tema “Comece pelo Uai”, Belo Horizonte sedia mais uma edição do evento de palestras e talk shows TEDx, no Palácio das Artes, no próximo dia 4 de novembro. A pré-venda dos ingressos já começou. Eles podem ser adquiridos no Espaço TEDxBeloHorizonte, no Boulevard Shopping. Os valores são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). A venda normal será feita de forma virtual pela plataforma do Sympla.





O TEDx é um evento local e independente, que reúne pessoas para compartilhar experiências e temas de forma impactante. Esta edição terá a presença do humorista e escritor, ex-Casseta e Planeta, Helio de La Peña, que apresentará o impacto da educação e raça. Bielo Pereira, influenciadora e consultora de diversidade, falará sobre a temática de pessoas trans, raça e inclusão. Cris Arcangeli, ex-jurada do Shark Tank e mentora de negócios, vai palestrar sobre como criar negócios inovadores. O ex-CMO do McDonalds Brasil e também mentor de negócios, João Branco, abordará sobre posicionamento de marca. Sobre saúde mental, a atriz e produtora executiva, Priscila Fantin, conduzirá o tema.

Leia mais 00:00 - 13/10/2023 Horóscopo do dia (13/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

00:00 - 13/10/2023 Horóscopo do dia (13/10): Confira a previsão de hoje para Gêmeos Além dos grandes nomes já confirmados, outros “speakers” também vão completar a programação. Léo Farah, capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e empreendedor humanitário, apresentará o tema “A Mentalidade do Heroi". Juliana Morais, mentora de negócios da Fundação Dom Cabral e organizadora do Expo Favela MG, vai palestrar sobre favelas e empreendedorismo. Luto materno e bebês natimortos será o tema conduzido pela psicóloga Dani Bittar. Sobre combate aos crimes virtuais, quem apresentará será Anderson Messias, policial especialista em proteção contra crimes cibernéticos.

Serviço



Quando: 4 de novembro

Onde: Palácio das Artes

Ingressos: Pré-venda no Espaço TEDxBeloHorizonte no Boulevard Shopping até 8/10. A partir de 9/10 pela Sympla

Informações: www.tedxbelohorizonte.com.br TEDx Belo Horizonte 2023 | Comece pelo UAI