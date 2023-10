SIGA NO

677

Horóscopo do dia (13/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação transformadora e realista

O trígono entre Marte em Escorpião e Saturno em Peixes nos favorece em termos de resiliência e maturação de ação. Há forte propósito emocional que nos leva a agir de maneira transformadora e realista. Força de vontade facilitada para mudar estruturas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Saturno. Você tem lidado com estruturas psicológicas e emocionais desafiadoras, mas agora está equipado com força de vontade para transformar tudo aquilo que for necessário. Também é facilitado que você reintegre a si mesmo a partir da aceitação de antigas dores, medos, solidão e afins. Capacidade de renascer aflorada com maturidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem lidado com questões ligadas ao coletivo, amizades, grupos e causas que podem estar lhe desafiando. Hoje há um forte estímulo dinâmico e transformador para que faça o melhor a partir de ações ousadas e partilhadas. Também no amor e parcerias há necessidade de reformulação de estruturas e na forma como se apresentam ao mundo. Busque lutar pelo que acredita, mas com maturidade e realismo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora um forte estímulo de força de trabalho e serviço para que você concretize suas ambições. Está emocionalmente intenso e entregue ao serviço material, o que por sua vez lhe facilita abrir portas na carreira, se apropriar melhor de sua autoridade e realizar. A intensidade emocional com que se dedica ao seu trabalho ganha um forte senso de propósito e realismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é estimulado agora a ter forças e coragem de ser você mesmo para atingir seus objetivos futuros, por mais desafiadores que sejam. Está equipado com tenacidade e intensidade emocional, mas também um senso de maturação e realismo. Busque agir em alinhamento com seu eixo ético e nutra sua fé com bastante força e senso de realização e obras.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede ação para transformar estruturas emocionais desafiadoras. Questões relativas ao meio familiar, vida pessoal, emoções e questões passadas podem lhe instigar raiva, mas como uma forma de você se superar e às emoções antigas. Veja onde precisa amadurecer e depender menos dos outros. Força de construção de resiliência e maturidade emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente é tomada por fortes estímulos emocionais, mas que lhe servem agora para transformar estruturas estagnadas, em especial nas parcerias, casamento, vida social e na forma como aborda os outros. Está mais assertivo na comunicação, mas também maduro para lidar com os problemas emocionais. Ação transformadora e intensa, mas também equilibrada, diplomática e racional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz intensas forças para transformar sua relação com o mundo material. Questões financeiras e seu senso de valor lhe trazem energias de ação à tona e isso lhe facilita mudanças nas estruturas de trabalho, rotinas, saúde e na forma como lida com o mundo material. Capacidade de usar o dinheiro de forma intensa, mas com parcimônia e maturidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, está no seu signo (solar ou ascendente) e recebe aspecto facilitado de Saturno. Você está muito mais aguerrido, individual e com energia para fazer o que precisa. Isso vem acompanhado de um amadurecimento de si mesmo, de sua expressão criativa e poder pessoal. Capacidade de focar a energia de transformação típica escorpiana, mas com senso de realização, longo prazo e realismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe traz fortes depurações emocionais. Você está trabalhando questões subconscientes e psicológicas que lhe facilitam mudanças nos padrões familiares arraigados ou em pontos emocionais cegos de si mesmo. Afirmações, orações, meditações e processos catárticos podem lhe auxiliar nessa depuração emocional, mas tudo isso de forma realista e amadurecida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Marte. Você está vivendo um momento de amadurecimento comunicativo e agora terá maior disposição e intensidade emocional para fazê-lo. Pode haver maior engajamento em termos sociais, com grupos e amizades, mas sem que perca sua individualidade e limites no processo. Ações sociais e coletivas intensas, mas também maduras e realistas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Marte. Você está amadurecendo seu senso de valor próprio e uso das finanças. Isso vem agora facilitado por um intenso uso de sua autoridade e vontade de trabalhar e vencer na vida. Seu poder de decisão está maior, mais intenso e maduro. Ótimo para pegar objetos e posses parados e dar bom uso. Também bom para se ter a coragem justa ao se lidar com finanças e investimentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido momentos de maior realismo, amadurecimento e solitude. O bom aspecto a Marte lhe traz maior senso de fé assertiva. Você está enxergando mais a si mesmo como autoridade e deve usar isso para ter ações mais progressistas e ousadas, mas com respaldo prático. Essa mesma fé assertiva lhe permite encarar a si mesmo e seus defeitos com mais coragem e senso de transformação.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique