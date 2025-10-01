Assine
ATAQUE CIBERNÉTICO

Cidade mineira sofre ataque cibernético e tem valores públicos desviados

Os cofres municipais foram alvo de ataque digital; prefeitura e autoridades investigam desvios

QH
Quéren Hapuque*
01/10/2025 12:21 - atualizado em 01/10/2025 12:24

Ainda não há detalhes sobre a quantia exata transferida nem sobre a recuperação total ou parcial dos valores
Ainda não há detalhes sobre a quantia exata transferida nem sobre a recuperação total ou parcial dos valores

A Prefeitura de Monte Sião (MG), Sul do estado, foi vítima, na tarde de segunda-feira (29/9), de um ataque cibernético direcionado às contas bancárias municipais. O incidente resultou na transferência ilícita de valores dos cofres públicos, causando prejuízo financeiro direto à administração.

 

De acordo com o Chefe de Governo, Planejamento e Gestão, Roberto Talarico o ataque foi identificado ainda na tarde de segunda-feira (29/9) e, imediatamente, a prefeitura acionou a Caixa Econômica Federal para contestar administrativamente as transações e tentar recuperar o dinheiro. “Também reportamos os fatos à Polícia Militar e à Polícia Federal para investigação criminal, rastreamento das transações e identificação dos responsáveis”, afirmou Talarico.

 

Na terça-feira (30/9), o prefeito, acompanhado da Advocacia-Geral do Município e da Secretaria de Finanças, esteve na sede da Polícia Federal para colaborar com as diligências e fornecer as informações necessárias à investigação.

Medidas adotadas


A administração municipal destacou uma série de medidas emergenciais para conter os efeitos do ataque:

  • Bloqueio das contas comprometidas;

  • Alteração de senhas de acesso;

  • Substituição de discos rígidos de computadores de servidores afetados;

  • Implementação de protocolos adicionais de segurança cibernética;

  • Instauração de procedimento administrativo de sindicância para apuração de condutas e responsabilidades internas.

Impactos 


Ainda não há detalhes sobre a quantia exata transferida nem sobre a recuperação total ou parcial dos valores. Talarico afirmou que a equipe técnica está realizando levantamento detalhado e cruzando informações com a Caixa Econômica Federal. Assim que os dados forem consolidados, a Prefeitura prestará esclarecimentos à população.

Segundo a administração, os possíveis impactos incluem interrupção temporária de serviços municipais dependentes de sistemas financeiros, prejuízos orçamentários, necessidade de remanejamento de recursos e potencial risco de vazamento de dados de servidores e cidadãos. 

A Prefeitura também divulgou nota oficial aos munícipes, garantindo que nenhum serviço será paralisado e que nenhum servidor será penalizado em função do ataque. “Podemos tranquilizar a população de que todas as medidas estão sendo tomadas para que o contribuinte não seja afetado”, disse Talarico.

A reportagem procurou a Caixa Econômica Federal para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.


*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

