FURTO EM BH

Advogada tem carro arrombado e 2 são presos com pertences dela no Buritis

Suspeito foi preso em flagrante com bolsa, carteira e cartão da OAB da vítima, que havia estacionado o carro no bairro da Região Oeste de BH

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/10/2025 10:34 - atualizado em 01/10/2025 10:42

carro com vidro quebrado
Dois homens roubaram pertences da mulher em BH crédito: PMMG/Divulgação

Uma advogada teve o carro arrombado e os pertences furtados na noite dessa terça-feira (30), na Rua Pedro Laborne Tavares, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Dois suspeitos foram presos, em flagrante, e um deles alegou que era motorista de aplicativo.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após receberem informações de que um homem observava veículos estacionados usando uma lanterna. Ele foi localizado com uma bolsa feminina nas mãos, próximo a um Honda que estava com o vidro do passageiro quebrado.

Na mesma rua, um Fiat Mobi também foi abordado pelos policiais. O condutor alegou ser motorista de aplicativo e disse que havia levado o suspeito até o local, mas não sabia que ele cometeria o furto. Os policiais, no entanto, verificaram que o celular do homem não tinha nenhum aplicativo de corridas instalado.

Segundo uma testemunha, que é namorado da vítima, no momento em que eles chegaram para estacionar o veículo, o casa observou que o Fiat Mobi estava parado a frente deles e que, do outro lado da rua, havia um indivíduo com comportamento suspeito. Em função disso, eles esconderam os pertences da advogada debaixo dos bancos do veículo, mas a atitude não impediu o furto. 

A vítima reconheceu todos os materiais apreendidos pelos policiais com os suspeitos, entre eles bolsa de mão, bolsa de maquiagem, carteira com cartões e o cartão da OAB.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar a participação do suposto motorista de aplicativo no crime. A ocorrência segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.  

Pertences recuperados pela polícia militar
Pertences recuperados pela polícia militar PMMG/Divulgação

Tópicos relacionados:

bh carro furto minas-gerais

