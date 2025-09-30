Cães de caça são furtados e tutores oferecem recompensa de R$ 10 mil

Oito cães foram furtados no povoado Bom Jardim das Pedras, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, entre quinta (24/9) e sexta-feira (25/9). Treinados para a caça e manejo de javalis, os tutores estão oferecendo recompensa de R$ 10 mil pelos animais.

Ao todo, são sete machos e uma fêmea que pertencem a quatro tutores que praticam a caça como hobby desde 2019. Apenas um dos cães não foi levado. O tutor Júnior Moraes descartou a hipótese de que eles tenham escapado do canil.

"Eles foram furtados porque quem levou deixou apenas um para trás e o canil estava fechado", afirmou. Conforme os tutores, eles perceberam o furto apenas na sexta-feira, quando chegaram para alimentá-los.

Os tutores têm autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a prática da caça controlada, assim como possuem a posse legal de armas para a atividade.

Um dos animais possui alto valor pela raça e também pelos investimentos do treinamento. Apenas um, para se ter ideia, está avaliado em aproximadamente R$ 15 mil. Já os mais novos, ainda em processo de treinamento e com cerca de um ano de idade, foram comprados ainda filhotes ao preço médio de R$ 1,5 mil.

Cada cachorro leva aproximadamente cinco anos de treinamento para estar apto ao manejo de javalis.

Os tutores registraram boletim de ocorrência na Polícia Militar, mas até o momento não há suspeitos identificados.

*Amanda Quintiliano especial para o EM