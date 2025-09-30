Assine
Vídeo: Fofão cai em telhado durante apresentação em cidade mineira

Homem fantasiado se desequilibrou, quebrou algumas telhas e foi parar dentro do imóvel

Estado de Minas
30/09/2025 17:32

Fofão cai em telhado durante performance no Sul de Minas
Um homem fantasiado de Fofão caiu em um telhado durante apresentação do Trenzinho da Alegria, que percorria as ruas de Itaú de Minas, no Sul do estado. O incidente aconteceu nesse sábado (27/9) e foi registrado em vídeo por um dos passageiros do veículo.

Nas imagens, o homem aparece dançando ao lado de outro personagem em cima de um muro. Em dado momento, se preparando para descer, Fofão se desequilibra e cai em cima do telhado de uma casa. Com o impacto, a telha quebra e ele vai parar dentro do imóvel.

Em seguida, o mesmo sobe de volta e sai pelo mesmo buraco, pulando o muro. A dupla de dançarinos sai correndo para alcançar o trenzinho. 

Segundo um dos passageiros, o Fofão não se feriu gravemente, e teve apenas alguns arranhões nos braços.

O telhado quebrado pertence a uma imobiliária da cidade. A empresa informou que o dano foi somente algumas telhas quebradas, e que o empresário e dono da Carreta da Alegria já solicitou que seja feito o reparo no imóvel.

overflay