Homem é eletrocutado enquanto instalava telhado de zinco na Grande BH
Trabalhador realizava serviço em Sete Lagoas (MG), na Grande BH, quando sofreu uma descarga elétrica
Um homem, de 43 anos, morreu enquanto instalava um telhado de zinco no Bairro Boa Vista, em Sete Lagoas (MG), nessa quarta-feira (24/9). Ele sofreu uma descarga elétrica.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teria esbarrado na fiação enquanto realizava o serviço.
A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil (PCMG) vai determinar as causas do acidente.