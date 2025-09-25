Homem é eletrocutado enquanto instalava telhado de zinco na Grande BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 43 anos, morreu enquanto instalava um telhado de zinco no Bairro Boa Vista, em Sete Lagoas (MG), nessa quarta-feira (24/9). Ele sofreu uma descarga elétrica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teria esbarrado na fiação enquanto realizava o serviço.



A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil (PCMG) vai determinar as causas do acidente.