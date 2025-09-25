Assine
overlay
Início Gerais
FATALIDADE

Homem é eletrocutado enquanto instalava telhado de zinco na Grande BH

Trabalhador realizava serviço em Sete Lagoas (MG), na Grande BH, quando sofreu uma descarga elétrica

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/09/2025 05:53

compartilhe

Siga no
x
Homem foi eletrocutado enquanto instalava telhado de zinco na Grande BH
Homem foi eletrocutado enquanto instalava telhado de zinco na Grande BH crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem, de 43 anos, morreu enquanto instalava um telhado de zinco no Bairro Boa Vista, em Sete Lagoas (MG), nessa quarta-feira (24/9). Ele sofreu uma descarga elétrica.

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a vítima teria esbarrado na fiação enquanto realizava o serviço.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil (PCMG) vai determinar as causas do acidente.

Tópicos relacionados:

bombeiros corpo-de-bombeiros eletrocussao grande-bh morte sete-lagoas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay