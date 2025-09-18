Mãe e filho são presos por furtar desodorante e leite em farmácia

Uma mãe, de 47 anos, e o filho, de 20, foram presos por furtar R$ 523 em produtos de uma farmácia no Centro de Caratinga (MG), na Região do Vale do Rio Doce. A Policial Militar prendeu a dupla na noite de quarta-feira (17/09) após serem flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Durante a busca, os militares encontraram os suspeitos ainda com as mesmas roupas usadas no furto. Na mochila que estava com a mulher foram encontrados cinco desodorantes, dez barras de chocolate, seis óleos capilares e uma lata de leite em pó, avaliados em R$ 523. Os produtos foram reconhecidos pela farmácia, que confirmou o crime.

Segundo a PM, a mãe e filho já foram presos outras vezes por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. O jovem havia saído da prisão no início do mês.