VALE DO RIO DOCE

Mãe e filho são presos por furtar desodorante e leite em farmácia

Segundo a PM, a dupla tem histórico de registros policiais por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo

18/09/2025 12:56

As câmeras de segurança da farmácia filmaram o momento em que a dupla pegou produtos das prateleiras e os escondeu dentro de uma mochila e nas próprias roupas
crédito: PMMG/ Divulgação

Uma mãe, de 47 anos, e o filho, de 20, foram presos por furtar R$ 523 em produtos de uma farmácia no Centro de Caratinga (MG), na Região do Vale do Rio Doce. A Policial Militar prendeu a dupla na noite de quarta-feira (17/09) após serem flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens os suspeitos pegaram diversos produtos das prateleiras e esconderam dentro de uma mochila e nas próprias roupasApós o crime, deixaram a farmácia e seguiram em direção à Praça Cesário Alvim. 

Durante a busca, os militares encontraram os suspeitos ainda com as mesmas roupas usadas no furto. Na mochila que estava com a mulher foram encontrados cinco desodorantes, dez barras de chocolate, seis óleos capilares e uma lata de leite em pó, avaliados em R$ 523. Os produtos foram reconhecidos pela farmácia, que confirmou o crime. 

Segundo a PM, a mãe e filho já foram presos outras vezes por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. O jovem havia saído da prisão no início do mês.

Após a abordagem, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, junto com as mercadorias recuperadas. 

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais 

