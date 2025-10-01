Assine
overlay
Início Gerais
DECISÃO JUDICIAL

BH: mulher que furou enfermeira com agulha contaminada com HIV é solta

Técnica de enfermagem recebeu atendimento médico em hospital; autora do crime teve a liberdade provisória concedida pela Justiça

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Giovanna de Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
01/10/2025 09:37

compartilhe

Siga no
x
Condomínio é condenado após coletor de lixo se ferir com agulha
Técnica de enfermagem recebeu cuidados médicos e a suspeita foi presa em flagrante crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A mulher de 25 anos que furou uma enfermeira com uma agulha contaminada com HIV em um hospital no Centro de Belo Horizonte, na madrugada dessa segunda-feira (29/9), foi solta depois de passar por uma audiência de custódia ontem (30/9). Ela havia sido presa em flagrante e alegou ter agido de forma impulsiva por não concordar com a conduta da profissional com o bebê dela.

De acordo com o Tribunal de Justiça (TJMG), a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto concedeu a liberdade provisória da autora do crime de “contágio de moléstia grave”, previsto no artigo 131 do Código Penal, mas determinou as seguintes medidas cautelares:

  • Comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades, intermediado pelo acompanhamento da autuada pela equipe multidisciplinar da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa);
  • Proibição de se aproximar da vítima, mantendo distância mínima de 500 metros, abstendo-se de com ela manter qualquer contato, inclusive por meios eletrônicos, tais como aplicativos de conversas tipo telegram, whatss app e mensagens de texto;
  • Proibição de se ausentar da comarca de BH por prazo superior a trinta dias, sem prévia autorização judicial;
  • Compromisso de manter seu endereço atualizado e dever de comparecimento a todos os atos do inquérito e ação penal que vier a ser instaurada.

Leia Mais

Como foi o ataque?

A Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer no Hospital João Paulo II, na Alameda Ezequiel Dias, porque uma profissional que fazia a coleta de sangue de um bebê de três meses alegou que a mãe dele retirou a agulha no meio do procedimento e perfurou a mão dela.

O medo surgiu quando foi constatado que a mãe era HIV positivo e o teste apontaria se a criança também tinha o diagnóstico. Conforme o boletim de ocorrência, o resultado dos exames apontaram que a criança também era HIV positiva.

De acordo com os registros, a mãe negou ter furado a enfermeira. Segundo ela, apenas jogou a agulha no chão, mas agiu de forma impulsiva porque acreditava que a técnica estava fazendo um mau procedimento no bebê.

Aos militares, ela disse que a enfermeira estava “girando” a agulha no braço da criança e também reclamou das condições do hospital e da conduta dos funcionários.

O bebê permaneceu internado no hospital acompanhado da avó e a enfermeira seguiu para atendimento médico. De acordo com a PM, ela foi medicada com um coquetel antiretroviral e, assim que liberada, foi conduzida, juntamente da suspeita, à 2ª Central Estadual de Plantão Digital para prestar depoimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe da criança foi ouvida e teve a prisão em flagrante delito ratificada pelo crime de “contágio de moléstia grave”, que indica como crime “praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio”. Ela segue à disposição da Justiça.

Assistência

Procurada pela reportagem, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que a servidora foi atendida no Hospital Infantil João Paulo II conforme protocolo institucional de exposição a material biológico potencialmente contaminado.

A direção do Complexo de Urgência, do qual o hospital onde aconteceu o crime faz parte, está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. Segundo a Fhemig, o complexo hospitalar conta com 118 câmeras de segurança que contribuem para a proteção dos profissionais e pacientes, com controle de acesso e segurança 24 horas. O material gravado pode auxiliar nas investigações.

“A Fhemig repudia qualquer forma de violência contra seus servidores e reforça o compromisso e respeito aos profissionais da saúde, que diariamente se dedicam ao cuidado da população mineira”, diz a nota.

Repúdio

Na manhã desta terça (30/9), um ato organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sindsaúde-MG), acompanhado do Ministério do Trabalho, Conselho de Enfermagem, juntou trabalhadores em repúdio à agressão e apoio à enfermeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Foi um ato simbólico. Nós não podemos permitir isso, já virou moda bater no trabalhador da saúde no exercício da sua função”, afirmou Neuza Freitas, diretora do SindSaúde. O grupo se encontrou às 10h30 em frente ao Hospital Infantil João Paulo II e dispersou às 12h30.

Tópicos relacionados:

bh pm policia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay