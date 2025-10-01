Caminhoneiro com CNH suspensa é preso por tentar subornar policial em Minas

Um caminhoneiro tentou subornar policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa na BR-251, em Salinas (MG), Região Norte do estado. O caso aconteceu nessa terça-feira (30), no km 311 da rodovia.

Segundo informações da PRF, os agentes realizavam uma ação de segurança quando abordaram o caminhão. Durante a fiscalização, constataram que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso até agosto de 2026. Ele foi informado de que seria autuado e de que seria necessário apresentar outro condutor habilitado para retirar o veículo do local.

Nesse momento, o homem ofereceu inicialmente R$ 200 e, em seguida, R$ 250 ao policial responsável pela abordagem, tentando evitar as medidas legais. No veículo estava também o filho do motorista.

Diante da situação, o caminhoneiro foi preso em flagrante e encaminhado, junto ao veículo, para a Polícia Judiciária, onde foram tomadas as providências cabíveis.