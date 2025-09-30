Polícia apreende fuzil e pistola em estacionamento de Divinópolis

Militares do 23º Batalhão da Polícia Militar apreenderam armas de fogo em um estacionamento no Bairro Afonso Pena, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (30/9).

A ação ocorreu em continuidade à operação deflagrada na última sexta-feira (26), voltada ao combate ao comércio ilegal de armas e munições no município.

De acordo com a PM, as novas diligências foram desencadeadas após informações de que armamentos haviam sido escondidos no interior de um estacionamento situado na Rua Mato Grosso.

Durante a varredura, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G3, carregada com 16 munições, e um fuzil Taurus T4, calibre 5.56.

As armas estavam guardadas em uma das vagas da área coberta do imóvel. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.