Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO

Polícia apreende fuzil e pistola em estacionamento de Divinópolis

Apreensão aconteceu no Bairro Afonso Pena, na manhã desta terça-feira (30/9). Armas estavam guardadas em uma das vagas da área coberta do imóvel

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2025 23:30

compartilhe

Siga no
x
Durante a varredura, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G3, carregada com 16 munições, e um fuzil Taurus T4
Durante a varredura, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G3, carregada com 16 munições, e um fuzil Taurus T4 crédito: PMMG/Divulgação

Militares do 23º Batalhão da Polícia Militar apreenderam armas de fogo em um estacionamento no Bairro Afonso Pena, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (30/9).

A ação ocorreu em continuidade à operação deflagrada na última sexta-feira (26), voltada ao combate ao comércio ilegal de armas e munições no município.

Leia Mais

De acordo com a PM, as novas diligências foram desencadeadas após informações de que armamentos haviam sido escondidos no interior de um estacionamento situado na Rua Mato Grosso.

Durante a varredura, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G3, carregada com 16 munições, e um fuzil Taurus T4, calibre 5.56.

As armas estavam guardadas em uma das vagas da área coberta do imóvel. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

fuzil policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay