Polícia apreende fuzil e pistola em estacionamento de Divinópolis
Apreensão aconteceu no Bairro Afonso Pena, na manhã desta terça-feira (30/9). Armas estavam guardadas em uma das vagas da área coberta do imóvel
Militares do 23º Batalhão da Polícia Militar apreenderam armas de fogo em um estacionamento no Bairro Afonso Pena, em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, na manhã desta terça-feira (30/9).
A ação ocorreu em continuidade à operação deflagrada na última sexta-feira (26), voltada ao combate ao comércio ilegal de armas e munições no município.
De acordo com a PM, as novas diligências foram desencadeadas após informações de que armamentos haviam sido escondidos no interior de um estacionamento situado na Rua Mato Grosso.
Durante a varredura, os militares encontraram uma pistola calibre 9mm, modelo G3, carregada com 16 munições, e um fuzil Taurus T4, calibre 5.56.
As armas estavam guardadas em uma das vagas da área coberta do imóvel. O material apreendido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.