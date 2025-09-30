MG: homem é condenado por matar ex-companheira a facadas dentro de casa

A Justiça condenou, nesta terça-feira (30/9), o homem acusado de matar a ex-companheira a facadas em Guaxupé (MG), no Sul do estado, a 26 anos de prisão. Camila Sarrassini Goulart foi assassinada em 13 de novembro de 2023, aos 35 anos. O homem havia confessado o feminicídio.

À época, o crime teve grande repercussão na cidade. Camila foi morta a facadas dentro de casa, no Bairro Jardim de São Domingos, também conhecido como Bebedouro. Na ocasião, o ex-companheiro foi à casa da vítima e a matou motivado por ciúmes.

Ele disse à polícia, na ocasião, que estava sob efeito de drogas e, durante uma discussão, esfaqueou a mulher. Ela foi atingida por seis golpes de faca, e alguns deles atingiram o pescoço de Camila.

Duas horas após o crime, o homem se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e confessou o crime. A faca usada foi encontrada sobre a pia da cozinha.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que o relacionamento entre os dois era instável. O casal tinha uma filha pequena.

Com informações da TV Alterosa*

