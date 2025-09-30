Assine
SENTENÇA

MG: homem é condenado por matar ex-companheira a facadas dentro de casa

Crime aconteceu em novembro de 2023 em Guaxupé, no Sul de Minas. Ex-companheiro da vítima foi sentenciado nesta terça (30/9) a 26 anos de prisão

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
30/09/2025 21:29 - atualizado em 30/09/2025 22:31

Camila Sarrassini Goulart foi assassinada em 13 de novembro de 2023, aos 35 anos
Camila Sarrassini Goulart foi assassinada em 13 de novembro de 2023, aos 35 anos

A Justiça condenou, nesta terça-feira (30/9), o homem acusado de matar a ex-companheira a facadas em Guaxupé (MG), no Sul do estado, a 26 anos de prisão. Camila Sarrassini Goulart foi assassinada em 13 de novembro de 2023, aos 35 anos. O homem havia confessado o feminicídio.

À época, o crime teve grande repercussão na cidade. Camila foi morta a facadas dentro de casa, no Bairro Jardim de São Domingos, também conhecido como Bebedouro. Na ocasião, o ex-companheiro foi à casa da vítima e a matou motivado por ciúmes.

Leia Mais

Ele disse à polícia, na ocasião, que estava sob efeito de drogas e, durante uma discussão, esfaqueou a mulher. Ela foi atingida por seis golpes de faca, e alguns deles atingiram o pescoço de Camila.

Duas horas após o crime, o homem se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e confessou o crime. A faca usada foi encontrada sobre a pia da cozinha.

De acordo com a polícia, testemunhas informaram que o relacionamento entre os dois era instável. O casal tinha uma filha pequena.

Com informações da TV Alterosa*

