SAIBA O QUE DIZ A LEI

Vídeo: gari é atropelado em Belo Horizonte, e motorista não presta socorro

Profissional da limpeza foi atingido por automóvel enquanto trabalhava na Rua Marcos Antônio Cavanis, no Bairro Braúnas, na tarde desta terça-feira (30/9)

Bruno Luis Barros
30/09/2025 20:11

Depois de atingir o gari, o motorista chega a reduzia a velocidade, mas segue seu trajeto
Depois de atingir o gari, o motorista chega a reduzia a velocidade, mas segue seu trajeto crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução

Um gari foi atropelado por um carro na Rua Marcos Antônio Cavanis, no Bairro Braúnas, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (30/9). Segundo o Executivo municipal, o profissional da limpeza urbana está bem.

Imagens captadas por meio de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que a vítima foi atingida pelo veículo enquanto realizava a coleta de lixo. O atropelamento aconteceu às 13h38.

O caminhão de coleta aparece no início do vídeo e, logo atrás, um grupo de trabalhadores surge correndo. Dois deles começam a pegar o lixo no cesto suspenso, enquanto outro gari, que começaria a ajudar a recolher as sacolas, para e olha para trás, percebendo que o colega de trabalho havia caído na via depois de ser atingido pelo automóvel.

Depois de atingir o gari, o motorista chega a reduzir a velocidade, mas segue seu trajeto.

Em nota, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que o gari é funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte para prestar serviços de limpeza urbana. Ele foi socorrido por meios próprios.

“Após o atropelamento, o profissional foi encaminhado ao hospital, onde realizou exames de imagem e recebeu alta.”

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou não ter sido acionada para atender à ocorrência.

O que diz a lei? 

Atropelar alguém e deixar o local sem prestar auxílio é crime de omissão de socorro, previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena varia de 6 meses a 1 ano de detenção ou multa, e se aplica mesmo que a vítima seja socorrida por terceiros ou apresente ferimentos leves.

Além disso, conforme o artigo 176 do CTB, a infração é classificada como gravíssima. A lei também prevê multa e suspensão do direito de dirigir.

