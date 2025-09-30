Vídeo: gari é atropelado em Belo Horizonte, e motorista não presta socorro

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um gari foi atropelado por um carro na Rua Marcos Antônio Cavanis, no Bairro Braúnas, em Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (30/9). Segundo o Executivo municipal, o profissional da limpeza urbana está bem.

Imagens captadas por meio de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que a vítima foi atingida pelo veículo enquanto realizava a coleta de lixo. O atropelamento aconteceu às 13h38.

O caminhão de coleta aparece no início do vídeo e, logo atrás, um grupo de trabalhadores surge correndo. Dois deles começam a pegar o lixo no cesto suspenso, enquanto outro gari, que começaria a ajudar a recolher as sacolas, para e olha para trás, percebendo que o colega de trabalho havia caído na via depois de ser atingido pelo automóvel.

Depois de atingir o gari, o motorista chega a reduzir a velocidade, mas segue seu trajeto.

Em nota, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que o gari é funcionário de uma empresa contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte para prestar serviços de limpeza urbana. Ele foi socorrido por meios próprios.

“Após o atropelamento, o profissional foi encaminhado ao hospital, onde realizou exames de imagem e recebeu alta.”

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, que informou não ter sido acionada para atender à ocorrência.

O que diz a lei?

Atropelar alguém e deixar o local sem prestar auxílio é crime de omissão de socorro, previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena varia de 6 meses a 1 ano de detenção ou multa, e se aplica mesmo que a vítima seja socorrida por terceiros ou apresente ferimentos leves.

Além disso, conforme o artigo 176 do CTB, a infração é classificada como gravíssima. A lei também prevê multa e suspensão do direito de dirigir.