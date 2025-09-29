Assine
VIOLÊNCIA

Ataque a tiros em distribuidora de bebidas mata dois e fere um

Crime assustou clientes de estabelecimento em Matozinhos (MG), na Grande BH, na noite desse domingo (28/9)

Giovanna de Souza
29/09/2025 10:03 - atualizado em 29/09/2025 10:06

A Polícia Militar encontrou o local lotado e dois corpos sem vida caídos no chão
A Polícia Militar encontrou o local lotado e dois corpos sem vida caídos no chão

Um ataque a tiros em uma distribuidora de bebidas em Matozinhos (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, matou dois homens de 24 e 29 anos e feriu outro, de 28, na noite desse domingo (28/9).

Às 22h45, a Polícia Militar encontrou a cena do crime, na Rua Bolívia, no bairro Bom Jesus, lotada de clientes e curiosos. O local foi isolado, mas já havia possíveis alterações. Segundo o boletim de ocorrência, os corpos foram encontrados já sem sinais vitais e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes.

Conforme análise da perícia, um dos mortos foi atingido sete vezes e o outro recebeu três tiros na cabeça. Perto dos corpos, 10 estojos de calibre .40 foram recolhidos. Os corpos dos dois foram recolhidos pelo rabecão e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

No bolso de uma das vítimas, o homem de 29 anos, foram encontrados um celular e R$ 160 em espécie. O aparelho foi recolhido para análises e o dinheiro, entregue a uma familiar. 

O sobrevivente foi atingido no antebraço esquerdo e socorrido no Hospital Municipal de Matozinhos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Testemunhas relataram que, momentos antes do ataque, houve uma discussão envolvendo as vítimas sobre um veículo estacionado. Momentos depois, um Fiat Idea parou em frente à distribuidora. Um homem desceu do banco do passageiro, atirou contra os três, voltou ao veículo e fugiu.

A polícia encontrou imagens de câmeras de segurança que indicaram a placa do carro. Foi constatado que o veículo era clonado e o original foi achado em Belo Horizonte (MG), sem relação com o crime. 

O veículo foi visto circulando nas cidades de Pedro Leopoldo (MG) e Ribeirão das Neves (MG), mas, até o momento, não foi localizado. Nenhum suspeito foi identificado até a publicação desta reportagem e a motivação do crime ainda não foi definida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil em Matozinhos.

Tópicos relacionados:

assassinato ataque grande-bh homicidio matozinhos policia-militar tiros

