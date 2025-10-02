Assine
NA MERCEARIA

Homem é assassinado com facada nas costas por suposto motivo passional

Suspeito do crime chegou ao local antes da vítima e pediu uma cerveja. Depois, atacou o homem pelas costas e revelou o motivo do ataque

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
02/10/2025 16:31

Por suposto motivo passional, homem é assassinado com facada nas costas
Por suposto motivo passional, homem é assassinado com facada nas costas

Um homem de 51 anos foi assassinado na noite dessa quarta-feira (1º/10) com uma facada nas costas, na entrada de uma mercearia de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O suspeito, de 40 anos, está foragido.

Segundo relato da proprietária do estabelecimento comercial para a PM, a vítima era cliente frequente do local, onde costumava consumir bebidas alcoólicas.

Ela contou também que, instantes antes do crime, o suspeito chegou à mercearia, pediu uma cerveja e sentou-se na entrada do comércio.

O suspeito teria ido a um veículo, pegado uma faca e golpeado as costas da vítima. Então, ainda conforme relato da dona da mercearia, a vítima correu ferida para a via pública, enquanto o suspeito falava que ela mantinha um relacionamento amoroso com sua esposa.

Moradores da região afirmaram aos militares que o suspeito e a vítima já tiveram desavenças anteriores pelo mesmo motivo.

Ainda conforme registro da PM, a vítima correu cerca de 60 metros e depois disso caiu na garagem de uma residência, onde teve o óbito constatado. Após o crime, o suspeito foi visto fugindo em um veículo Astra azul.

