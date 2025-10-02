Homem é morto com sete tiros em escola estadual de BH

Um homem de 40 anos foi encontrado morto com sete tiros pelo corpo nas dependências da Escola Estadual Professor Wilton Rocha, no Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte (MG), nessa quarta-feira (1º/10). A suspeita é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado de barriga para baixo em uma quadra de esportes, nos fundos da instituição de ensino, às 15h43. Ele estava ao lado de materiais de construção, próximo a tapumes de metal que separam o espaço da avenida.

Conforme a perícia, o homem foi atingido por dois tiros de arma calibre .380 na cabeça e outros cinco em outras partes do corpo.

A companheira da vítima compareceu à cena e contou que o homem havia saído de casa às 14h30 para ir ao Bairro Primeiro de Maio, mas não especificou o motivo da saída. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Câmeras da instituição mostram duas pessoas saindo das dependências da escola. Uma delas saiu para a rua e, 11 minutos depois, uma outra pessoa é vista saindo. Nenhuma pessoa que testemunhou o crime foi encontrada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte e o caso segue sob investigação da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lamentou o ocorrido e informou que a vítima não integrava o quadro de servidores da instituição. “Assim que tomou conhecimento do fato, a direção escolar adotou imediatamente todas as providências necessárias, incluindo o acionamento das autoridades competentes, que estiveram no local”, afirmou em nota.

Ainda conforme a SEE/MG, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana C, responsável pela coordenação da escola, acompanha o caso de perto.