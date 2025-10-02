Febre maculosa: Prefeitura de Caeté suspende aulas da rede municipal
Executivo informou que a ação é preventiva e que não há casos de alunos com a doença. Cidade registrou duas mortes e está em situação de emergência
As aulas da rede municipal de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão suspensas até a próxima segunda-feira (6/10). A ação foi tomada como medida preventiva diante dos casos de febre maculosa na cidade, que registrou duas mortes pela doença e está em situação de emergência. A informação foi dada pela Prefeitura de Caeté nesta quinta-feira (2/10).
O Executivo municipal comunicou que não há registros de alunos com febre maculosa, mas há casos suspeitos que estão sendo acompanhados pela Secretaria municipal de Saúde.
Durante o período de suspensão das aulas serão realizadas “ações de desinfecção e dedetização em todas as unidades escolares, com o objetivo de controlar e eliminar possíveis vetores da doença”, de acordo com a Prefeitura de Caeté.
A rede municipal de educação não teve aulas nessa quarta-feira (1º/10) e hoje (2/10). A suspensão é válida para sexta (3/10), sábado letivo (4/10) e segunda-feira (6/10). De acordo com o Executivo municipal, as aulas do sábado letivo do dia 20 de setembro também foram suspensas devido à febre maculosa.
A Prefeitura de Caeté informou ainda que houve contratação de serviços de controle de vetores e pragas para atividades rotineiras de controle de insetos rasteiros nos aparelhos do Executivo municipal. "O município tem sérios problemas com cavalos e outros animais de grande porte sendo criados em área urbana e a resistência dos proprietários em retirar após a notificação, e, com isso, há reclamação de infestação de carrapatos em todos os lados", afirmou a prefeitura.
A Prefeitura de Caeté publicou o calendário de reposição das aulas. Confira:
|Aula suspensa
|Reposição
|20/09 sábado (letivo)
|11/10
|01/10 quarta-feira
|25/10
|02/10 quinta-feira
|27/10
|03/10 sexta-feira
|1º/11
|04/10 sábado (letivo)
|08/11
|06/10 segunda-feira
|06/12
Decreto de emergência
Em 19 de setembro, a Prefeitura de Caeté decretou situação de emergência em saúde pública após a confirmação, no dia anterior, de que duas pessoas morreram em decorrência da doença no município. Na época, o Executivo confirmou que a causa dos óbitos foi confirmada por laudos emitidos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).
O decreto, com validade inicial de 180 dias, proíbe a realização de atividades ou eventos em áreas rurais e permitirá ao município adquirir insumos com dispensa de licitação, além de realizar de forma compulsória exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e tratamentos médicos. O documento também prevê a criação de um grupo especial, coordenado pela Secretaria de Saúde, para lidar com a doença.
Minas Gerais registra quatro mortes por febre maculosa até o momento. Além das duas em Caeté, foram confirmados dois óbitos pela doença em Matozinhos, também na Região Metropolitana de BH.
Quais são os sintomas da febre maculosa?
- Febre
- Dor de cabeça intensa
- Náuseas e vômitos
- Diarreia e dor abdominal
- Dor muscular constante
- Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés
- Gangrena nos dedos e orelhas
- Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória
Como é o tratamento?
O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.
Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. O tratamento é empregado por um período de sete dias, devendo ser mantido por três dias após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.
A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.
Como prevenir a doença?
- Use roupas claras, para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro.
- Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas.
- Evite andar em locais com grama ou vegetação alta.
- Use repelentes de carrapatos;
- Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos;
- Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça.
- Não aperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água.
- Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Após a utilização, coloque todas as peças de roupas em água fervente para a retirada dos carrapatos.