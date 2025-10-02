Febre maculosa: Prefeitura de Caeté suspende aulas da rede municipal

As aulas da rede municipal de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão suspensas até a próxima segunda-feira (6/10). A ação foi tomada como medida preventiva diante dos casos de febre maculosa na cidade, que registrou duas mortes pela doença e está em situação de emergência. A informação foi dada pela Prefeitura de Caeté nesta quinta-feira (2/10).

O Executivo municipal comunicou que não há registros de alunos com febre maculosa, mas há casos suspeitos que estão sendo acompanhados pela Secretaria municipal de Saúde.

Durante o período de suspensão das aulas serão realizadas “ações de desinfecção e dedetização em todas as unidades escolares, com o objetivo de controlar e eliminar possíveis vetores da doença”, de acordo com a Prefeitura de Caeté.

A rede municipal de educação não teve aulas nessa quarta-feira (1º/10) e hoje (2/10). A suspensão é válida para sexta (3/10), sábado letivo (4/10) e segunda-feira (6/10). De acordo com o Executivo municipal, as aulas do sábado letivo do dia 20 de setembro também foram suspensas devido à febre maculosa.

A Prefeitura de Caeté informou ainda que houve contratação de serviços de controle de vetores e pragas para atividades rotineiras de controle de insetos rasteiros nos aparelhos do Executivo municipal. "O município tem sérios problemas com cavalos e outros animais de grande porte sendo criados em área urbana e a resistência dos proprietários em retirar após a notificação, e, com isso, há reclamação de infestação de carrapatos em todos os lados", afirmou a prefeitura.

A Prefeitura de Caeté publicou o calendário de reposição das aulas. Confira:

Aula suspensa Reposição 20/09 sábado (letivo) 11/10 01/10 quarta-feira 25/10 02/10 quinta-feira 27/10 03/10 sexta-feira 1º/11 04/10 sábado (letivo) 08/11 06/10 segunda-feira 06/12

Decreto de emergência

Em 19 de setembro, a Prefeitura de Caeté decretou situação de emergência em saúde pública após a confirmação, no dia anterior, de que duas pessoas morreram em decorrência da doença no município. Na época, o Executivo confirmou que a causa dos óbitos foi confirmada por laudos emitidos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

O decreto, com validade inicial de 180 dias, proíbe a realização de atividades ou eventos em áreas rurais e permitirá ao município adquirir insumos com dispensa de licitação, além de realizar de forma compulsória exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas e tratamentos médicos. O documento também prevê a criação de um grupo especial, coordenado pela Secretaria de Saúde, para lidar com a doença.

Minas Gerais registra quatro mortes por febre maculosa até o momento. Além das duas em Caeté, foram confirmados dois óbitos pela doença em Matozinhos, também na Região Metropolitana de BH.

Quais são os sintomas da febre maculosa?

Febre

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Diarreia e dor abdominal

Dor muscular constante

Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés

Gangrena nos dedos e orelhas

Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória

Como é o tratamento?

O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. O tratamento é empregado por um período de sete dias, devendo ser mantido por três dias após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.

A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.

Como prevenir a doença?