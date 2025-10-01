PBH alerta funcionários da saúde sobre ocorrência de febre maculosa

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte emitiu alerta para os profissionais da área sobre a possibilidade de ocorrência de casos de febre maculosa. Conforme a pasta, em 2025 foram confirmados quatro casos da doença em moradores da capital, sendo que, em dois casos, os pacientes foram infectados em outras cidades. Não houve registro de morte.

A Prefeitura informou que mantém uma vigilância epidemiológica voltada à prevenção e à redução dos riscos de ocorrência da febre maculosa. Por isso, o comunicado foi emitido no sentido de sensibilizar os funcionários para os casos registrados próximos à capital.



"Devido a ocorrência de casos em cidades da Região Metropolitana, e também por outubro ser um período de maior infestação de carrapatos - que podem estar ou não infectados com bactéria que causa da doença -, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu alerta para os profissionais para aumentar a sensibilidade em relação a hipótese de diagnóstico para febre maculosa", disse em nota.

A doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida aos humanos através da picada do carrapato-estrela. No período entre junho e novembro, conforme a PBH, aumenta a infestação ambiental por ninfas dos carrapatos, e consequentemente a ocorrência de casos humanos da doença. As áreas de maior risco para a presença do vetor são áreas rurais, áreas de matas, parques, áreas com lagoas e pesqueiros, devido à presença dos hospedeiros comuns da bactéria (capivaras, cavalos, antas, etc).

O período de incubação varia de dois a 14 dias, devendo este ser considerado para se aventar a hipótese diagnóstica. A doença pode ser grave, tem alta letalidade se não tratada e faz parte do diagnóstico diferencial de outras doenças hemorrágicas. A febre maculosa possui tratamento antimicrobiano específico, devendo ser iniciado independentemente da confirmação.

Investigação

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga uma nova possível morte por febre maculosa no estado. O caso foi registrado em um hospital de Belo Horizonte, mas o paciente, um adolescente de 17 anos, morava em Matozinhos, na Região Metropolitana. Caso seja confirmado, será o terceiro caso fatal do estado em 2025, com uma grande concentração na Grande BH.

Conforme o Governo de Minas Gerais, amostras biológicas do paciente estão sendo analisadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Além dessa suspeita, o estado investiga outros 13 casos possíveis de contaminação pela doença.

Ao todo, ainda segundo a SES-MG, em 2025, já foram confirmados 29 registros da infecção e quatro mortes. Os municípios com maior número de casos são Belo Horizonte (5), Itabira (4) e Santa Luzia (3). As cidades de Bambuí, Betim, Boa Esperança, Contagem, Itueta, Lagoa Santa, Ouro Preto, Paracatu, Serranópolis de Minas, Serro, Varginha, Vespasiano e Volta Grande contabilizaram, cada uma, um caso de febre maculosa.

O que é um caso suspeito?

De acordo com a prefeitura municipal, é considerado caso suspeito o quadro em que o indivíduo apresente febre, cefaleia, mialgia e história de picada de carrapatos e/ou contato com animais domésticos e/ou silvestres e/ou que tenha frequentado área sabidamente de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias ou manifestações hemorrágicas.

Como se prevenir da doença?