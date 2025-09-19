Duas mortes por febre maculosa são confirmadas em Caeté (MG)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Duas pessoas morreram por febre maculosa em Caeté (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nessa quinta-feira (18/9). De acordo com o Executivo municipal, as mortes pela doença foram confirmadas em laudos emitidos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Em nota, a prefeitura informou que a Comissão Técnica da Secretaria de Saúde está adotando as medidas necessárias de controle e prevenção. “A equipe de Vigilância Epidemiológica iniciou ações educativas voltadas à promoção da saúde, com foco especial na zona rural, principalmente na região de provável transmissão e áreas do entorno”.

Segundo a administração municipal, foi firmada uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e outros órgãos estratégicos para ampliar a conscientização e alcançar o maior número possível de moradores, com o objetivo de informar sobre os riscos e formas de prevenção da doença.

A recomendação é que a população fique atenta à presença de carrapatos ao frequentar áreas rurais ou ter contato com animais. Em caso de sintomas, deve-se procurar imediatamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Além disso, é essencial informar à equipe médica sobre qualquer contato com carrapatos ou animais, pois isso pode auxiliar no diagnóstico correto e precoce. Caso os sintomas se agravem, a orientação é buscar atendimento com urgência na Santa Casa de Caeté.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e aguarda retorno.

Situação da doença em BH

Belo Horizonte registrou quatro casos da doença em moradores da cidade neste ano. Segundo a prefeitura da capital, três tiveram infecção em outras cidades e um BH. No ano passado, foram registrados 11 casos importados, ou seja, de moradores que se infectaram em outros municípios.

Em 2023, BH confirmou dois casos em moradores, com provável infecção em outro município. Já nos anos de 2021 e 2022, não foram registrados casos de febre maculosa na cidade. Dos casos registrados nos últimos anos, nenhum resultou em morte.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que o município mantém uma vigilância epidemiológica contínua e sistemática, voltada à prevenção e à redução dos riscos de ocorrência da doença, com ações de conscientização e orientação da população. Além disso, segundo a PBH, os profissionais que atuam nas unidades de saúde estão preparados para identificar casos suspeitos da doença.

Quais são os sintomas?

Febre



Dor de cabeça intensa



Náuseas e vômitos



Diarreia e dor abdominal



Dor muscular constante



Inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés



Gangrena nos dedos e orelhas



Paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões causando paragem respiratória

O que é a doença?

De acordo com o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. No Brasil duas espécies de riquétsias estão associadas a quadros clínicos da febre maculosa.

Como é feito o diagnóstico?

Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico da doença é muito difícil, principalmente durante os primeiros dias de doença, tendo em vista que os sintomas também são parecidos com outras doenças, como leptospirose, dengue, hepatite viral, salmonelose, encefalite, malária, meningite, sarampo, lúpus e pneumonia.

No entanto, o médico deve avaliar os sintomas e perguntar onde a pessoa mora ou se esteve em locais de mata, florestas, fazendas, trilhas ecológicas, onde possa ter sido picado por um carrapato. Outros exames podem ser feitos para confirmar ou contribuir com o diagnóstico.

Como é o tratamento?

O tratamento, que é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa, está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico.

Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A terapêutica é empregada por um período de 7 dias, devendo ser mantida por 3 dias, após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da doença pode agravar o caso podendo ser fatal.

A partir da suspeita clínica de febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes do resultado laboratorial.

Como se prevenir da doença?