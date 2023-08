SIGA NO

A febre maculosa é uma doença causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela Erik Karits/Pixabay



Casos de febre maculosa, doença causada por bactérias do gênero Rickettsia e transmitida pela picada do carrapato-estrela, foram registrados recentemente na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A doença é transmitida para o ser humano quando este entra em contato com carrapato infectado com a bactéria.





Para alertar e informar a população, Martim explica como prevenir a febre maculosa e outras dúvidas.

Os sintomas da febre maculosa são semelhantes aos da dengue?

"Os sintomas são muito parecidos com os da dengue e outras arboviroses (zika, chikungunya ) e cursa geralmente com febre, náuseas, dor abdominal, cefaleia, mal-estar e as manchas na pele surgem nas extremidades dos membros e migram posteriormente para o centro sem poupar palma das mãos e pés".

"Sim, o uso de repelente é muito importante e várias marcas são efetivas e devem trazer isto na bula. Além do uso de repelentes, cobrir o corpo inteiro com roupas claras é muito importante e retirar de forma delicada o carrapato do corpo sem esmagá-lo (pinça ou fita adesiva)".

Existe cura para a febre maculosa? Como é feito o tratamento?

"A febre maculosa é totalmente tratável por antibióticos simples e o retardo do início é que pode provocar evolução desfavorável. Porém, o histórico de contato com áreas rurais ou campestre, ajuda no raciocínio epidemiológico".

"Durante o processo infeccioso o paciente pode evoluir para um quadro séptico grave com comprometimento de vários sistemas, inclusive o neurológico que pode gerar confusão mental".

A febre maculosa pode deixar sequelas?

"Todo processo infeccioso pode deixar sequelas, mas a evolução se for corretamente tratada é muito benigna".