BH: consultas no Hospital da Baleia seguem suspensas devido a incêndio

Por Fernanda Santiago*

Em decorrência do incêndio que atinge a Mata da Baleia, na Serra do Curral, na Região Leste de Belo Horizonte, durante três dias, mais de 50 pacientes oncológicos do Hospital da Baleia tiveram suas consultas suspensas.

O atendimento a eles foi retomado nesta quinta-feira (2/10), e as consultas foram remarcadas.

Em nota, o Hospital da Baleia informou que, devido à grande concentração de fumaça na região, apenas o atendimento do Centrare (Centro de Tratamento de Crianças com fissuras de lábio e deformidades craniofaciais) permanece pausado. Radioterapias, hemodiálises, cirurgias, CTI’s e alas de internação funcionam normalmente.

Na manhã dessa quarta-feira (1/10), o hospital informou, por meio de sua assessoria, que o atendimento a 250 pacientes havia sido afetado por causa do incêndio. Nesta quinta, a reportagem pediu uma atualização dos números, mas não foi atendida.

Incêndio

Sessenta e três agentes do Corpo de Bombeiros (CBMMG) monitoram a área, realizam o rescaldo – processo em que se deposita água sobre as cinzas – e observam possíveis novos focos com o uso de um drone.

No último sobrevoo, por volta das 14h da tarde desta quinta-feira, fogo foi avistado em áreas já queimadas, assim como dois pontos com fumaça.

Os bombeiros disponibilizaram 15 veículos e três aeronaves.

O fogo começou na terça-feira (30/10) na Mata da Baleia e se alastrou rapidamente, formando uma extensa linha de fogo e fumaça, que podia ser vista a partir de bairros das regiões Leste e Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco guarnições e três aeronaves haviam sido acionadas para o combate às chamas.

Ainda segundo o CBMMG, apesar da grande extensão, o incêndio não oferece risco às edificações. A Serra do Curral abriga um parque municipal e é símbolo natural da capital mineira.





Referência em saúde

O filantrópico Hospital da Baleia oferece 30 especialidades médicas, incluindo os Centros de Oncologia Adulta e Pediátrica, Nefrologia (Hemodiálise e Transplante Renal), Ortopedia, Pediatria e Cirurgia Bariátrica e Metabólica, além do Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais e Deformidades Craniofaciais (Centrare).

Fundado em 4 de julho de 1944, a instituição realiza em média 1,2 milhão de atendimentos a pacientes de 88% dos municípios mineiros – sendo 95% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) –, por ano.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata