ESTRAGOS

Veja os estragos do incêndio que destruiu lojas na Avenida Vilarinho

Chamas comprometeram galpões, deixaram região sem energia e ainda provocam trânsito lento em Venda Nova

E
Estado de Minas
  • O fogo teve início em uma loja de pneus e rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos
    O fogo teve início em uma loja de pneus e rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência ao longo da madrugada
    O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência ao longo da madrugada Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
  • Funcionários e proprietários fizeram um mutirão para retirar as mercadorias
    Funcionários e proprietários fizeram um mutirão para retirar as mercadorias Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
  • As chamas eram altas e foi possível ouvir explosões no local
    As chamas eram altas e foi possível ouvir explosões no local Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
  • O tráfego de veículos está sendo desviado apenas para a faixa da esquerda, o que provoca congestionamento
    O tráfego de veículos está sendo desviado apenas para a faixa da esquerda, o que provoca congestionamento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Uma oficina vizinha que atende viaturas da polícia precisou retirar os carros às pressa
    Uma oficina vizinha que atende viaturas da polícia precisou retirar os carros às pressa Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A Liderança Rodas e Pneus, onde teria começado o incêndio, foi totalmente destruída
    A Liderança Rodas e Pneus, onde teria começado o incêndio, foi totalmente destruída Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A Defesa Civil deve avaliar nesta manhã os riscos estruturais
    A Defesa Civil deve avaliar nesta manhã os riscos estruturais Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
