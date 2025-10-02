ESTRAGOS
Veja os estragos do incêndio que destruiu lojas na Avenida Vilarinho
Chamas comprometeram galpões, deixaram região sem energia e ainda provocam trânsito lento em Venda Nova
O fogo teve início em uma loja de pneus e rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu a ocorrência ao longo da madrugada Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
Funcionários e proprietários fizeram um mutirão para retirar as mercadorias Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
As chamas eram altas e foi possível ouvir explosões no local Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
O tráfego de veículos está sendo desviado apenas para a faixa da esquerda, o que provoca congestionamento Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
Uma oficina vizinha que atende viaturas da polícia precisou retirar os carros às pressa Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
A Liderança Rodas e Pneus, onde teria começado o incêndio, foi totalmente destruída Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
A Defesa Civil deve avaliar nesta manhã os riscos estruturais Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press